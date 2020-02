The Rock parle du décès de son père, de leur relation compliquée

The Rock a parlé du décès de son père Rocky Johnson et de leur relation lors d’une conversation avec Oprah Winfrey lors de sa tournée 2020 Vision: Your Life in Focus.

«Alors que nous traversons tous cela, notre propre processus de deuil et de regret, et toutes ces choses et émotions que nous traversons – mais encore une fois, c’est le cycle de la vie. Et c’est beau, c’est douloureux, c’est incroyable, c’est incroyable, c’est tout ça. Je vais vous dire ceci, que dans ce processus – j’avais une relation compliquée avec mon père. C’était vraiment, il y avait une base d’amour dur avec mon père. [He] n’était pas un grand gars de «je t’aime», et aussi compliqué que cela ait été, ce qui m’a donné une grande satisfaction lors des funérailles, c’est de voir qu’il était un grand ami de tant de gars. Un père en difficulté, mais un grand ami pour tant de gens. »

“Non je ne l’ai pas fait. Mais vous savez, c’est la chose la plus délicate, je pense, alors que nous traversons tous cela et que nous perdons tous des êtres chers. Ce que j’ai réalisé au cours des deux dernières semaines, c’est qu’il est bon d’explorer ces sentiments. Et [I’m] me sentant un peu coupable, je n’ai pas eu la chance de dire les choses que je voulais dire ou j’aurais aimé qu’il me dise les choses en tant que père, maintenant en tant que père de trois filles. Les choses critiques importantes qui nous ancrent que je n’ai pas pu obtenir de lui. Et c’est bien d’explorer ces sentiments. Mais il est également très important de guérir, de s’assurer que nous revenons à une base d’ancrage de gratitude. Gratitude pour ce que j’ai pu avoir avec lui. »

