The Rock partage une vidéo de l’éloge et le discours complet des funérailles du père Rocky Johnson

Dwayne «The Rock» Johnson a profité des médias sociaux pour partager un clip vidéo très significatif cette semaine après les funérailles de son père légendaire, feu le WWE Hall Of Famer Rocky Johnson.

L’artiste de troisième génération de la WWE s’est rendu sur sa page Instagram officielle ce week-end pour partager une vidéo de l’éloge funèbre de son père.

Découvrez la transcription complète et la vidéo ci-dessous.

«Papa, tu as vécu une vie pleine de sens •

Vous traînez en flèche et encore plus dur, vous avez changé les comportements durs des gens envers un homme de couleur. Ouvrant la voie pour moi, ma famille et les générations à venir. Vous nous avez aimés avec la capacité dont vous pouviez – compte tenu de tous les dons. M’a élevé avec une main de fer et un amour compliqué et dur. Un amour que maintenant, en tant que père et homme, j’ai appris à affiner en élevant mes propres enfants. J’aimerais avoir encore un coup. Pour dire encore une chose. Vous avez été emmené trop vite. J’ai glissé à travers mes mains. Mais vous étiez tellement aimé, viviez une culture si pleine et définie et maintenant vous vous reposez bien. Pacifiquement. Et cela fait sourire mon cœur. Je t’aime et maintenant j’ai un ange à appeler par son nom. Je te verrai plus loin, Soulman. Jusqu’à ce qu’on se rencontre à nouveau. Ton fils.”