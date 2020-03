The Rock répond à l’audacieux WrestleMania de Shayna Baszler WWE 36 Tweet

Shayna Baszler a envoyé des mots forts pour Becky Lynch sur son compte Twitter hier soir, et nul autre que The Rock a répondu.

Baszler, qui est sur le point de défier Lynch pour le titre des femmes brutes à WrestleMania 36, ​​a remarqué que l’absence de fans en direct au Performance Center lui convenait. Voici son tweet menaçant en entier …

“Mon premier moment #WrestleMania sera parfait. Personne dans l’arène pour atténuer le son des tendons déchirants et des os craquant et cassant alors que je deviens la championne RAW et inaugure une nouvelle ère #Reality #CrankRipTear”.

Dans les commentaires, Rocky a jailli sur la façon dont le post de Shanya était un “tweet de vente de billets”. La star hollywoodienne a également déclaré que les matchs dans des arènes vides étaient “assez amusants” et a déclaré qu’il avait hâte de voir Becky et Baszler le déchirer le 5 avril.

The Rock a célébré un match «Halftime Heat» avec Mankind lors de l’entracte du Super Bowl XXXIII en 1999. Peut-être que Shayna pourrait l’appeler pour obtenir des conseils sur la façon de rendre son propre match spécial.

“ Mania 36 sera une expérience étrange pour l’alignement de la WWE, mais chaque petit aide.