The Rock révèle une histoire drôle lors d’une interview d’Oprah sur l’incident de Rolex pendant les jours de la WWE

Dwayne «The Rock» Johnson est récemment apparue en tant qu’invitée dans Speaking with Oprah lors de sa tournée 2020 Vision: Your Life in Focus. Entre autres choses, The Rock a parlé avec la personnalité de la télévision de longue date de la première chose sur laquelle il a fait des folies lorsqu’il est devenu riche en tant que superstar de la WWE – et de la façon dont cette situation a échappé à tout contrôle de manière hilarante.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la discussion où “The Great One” parle à Oprah de cette histoire.

Sur la première chose sur laquelle il a fait des folies: «D’accord, donc – d’accord. [laughs] La première chose sur laquelle j’ai fait des folies, quand j’étais enfant – 14 ans, 13, 14 ans. Dans mon esprit, ce que cela signifiait pour réussir était une montre Rolex. Il y avait donc une leçon précieuse à tirer de cela. J’ai pensé pendant des années: «Oh, attends. Chaque homme qui réussit a une montre Rolex qui contient des diamants. »Alors quand j’ai finalement gagné un peu d’argent, et c’était en 1999. J’ai pensé:« D’accord. »Et cela, soit dit en passant, je vivais encore dans un appartement, payant un loyer mensuel. Mais encore une fois… je louais juste. Horrible décision financière. Voilà ce qu’il ne faut pas faire. Alors j’ai pensé: «Ça y est. Je vais faire des folies. “Et je suis allé me ​​procurer une Rolex.”

Sur ce qui s’est passé avec la montre: «Et je l’ai porté sur le ring, pas pour un match, mais je faisais une interview sur le ring. Et je l’ai porté sur le ring, et une mêlée a éclaté, ce qui se produit toujours dans le monde sauvage de la lutte professionnelle. L’un des lutteurs est tombé sur la Rolex lorsqu’elle s’est détachée, elle s’est cassée. TV en direct, et vous me voyez, “Oh, mon Dieu! My Rolex !, ’quand je suis censé être dans le moment et combattre ces autres gars. ‘Oh non! Ma Rolex! “Comme vous pouvez voir la bande, j’essaye de me procurer la Rolex et quelqu’un me donne des coups de pied et ils essaient de l’obtenir. Je récupère enfin ma Rolex, je retourne dans les coulisses et je la regarde. J’ai le cœur brisé maintenant, c’est mon truc! Et je rentre chez moi ce soir-là, et je me souviens avoir pensé immédiatement: “C’est un signe, et je n’en ai pas besoin”, et ce n’était pas bon pour moi à ce moment-là. Et je n’ai plus jamais rien reçu de tel. »

Découvrez l’interview complète de Dwayne «The Rock» Johnson sur OprahMag.com.