The Ultimate Brutus ‘The Barber’ Beefcake Quiz

wwe

Lorsque les lutteurs se penchent sur leur longue et riche carrière, il y a généralement un moment spécifique qui peut indiquer qu’il résume à peu près tout leur temps dans le cercle carré. Au fur et à mesure de ces incidents, pouvoir dire que Hulk Hogan vous a intronisé au Temple de la renommée de la WWE est assez bon.

Bien que le Beefcake de Brutus “ The Barber ” ne soit peut-être pas le premier nom de la bouche des gens lorsque le sujet des légendes de tous les temps revient, il est néanmoins une icône de l’industrie. Au cours d’une carrière de près de 40 ans, l’homme a travaillé dans le monde entier et était responsable de l’un des gadgets les plus mémorables du WWF, dans une ère entière de gadgets mémorables du WWF.

Ses esquisses de salon de coiffure sont devenues une partie aussi importante de la diffusion de la société que Piper’s Pit devant eux, la cour du roi par la suite. Grâce à un certain incident entre Shawn Michaels et Mart Janetty, il sera immortalisé à jamais dans les clips et les rétrospectives du réseau.

Bien que son séjour dans la société n’ait peut-être pas donné lieu à une série de titres accrocheurs, ses singles, ses tags et ses promotions lui assurent sa place à la fois dans l’histoire de la WWE et dans le cœur des fans de catch des années 80. Mais combien savez-vous de l’homme? Jouez à notre quiz pour découvrir et, comme toujours, trouver les réponses à la fin.