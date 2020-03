The Undertaker apparaît à la WWE Elimination Chamber 2020

L’univers de la WWE a dû être ravi d’assister à The Undertaker lors de deux apparitions PPV consécutives. Après un retour surprise à Super ShowDown le 27 février, il s’est maintenant présenté à la Chambre d’élimination 2020 pour arrêter les ébats du talon OC. De plus, cela semblait également confirmer qu’il reviendrait à l’action chez Wrestlemania contre nul autre que AJ Styles.

Résultats complets de la WWE Elimination Chamber: 8 mars 2020

La carte de match Elimination Chamber comportait un concours de non-disqualification où AJ Styles a affronté Aleister Black. La stipulation du match garantissait que tout ce qui se passerait serait parfaitement légal. Cela a également confirmé indirectement que Luke Gallows et Karl Anderson pouvaient interférer sans hésitation car l’arbitre ne pouvait rien faire pour les arrêter.

Aleister Black était en contrôle à un moment donné en mettant AJ Styles avec une Meteora à travers la table. Il avait hâte de clore le match avec une messe noire lorsque Gallows et Anderson se sont jetés sur lui. À ce stade, le gong a frappé l’arène alors que l’atmosphère devenait sombre. L’Undertaker est apparu au milieu de l’anneau lorsque les lumières se sont éteintes.

Il a étouffé Gallows et Anderson et a attrapé AJ Styles qui allait chercher un avant-bras phénoménal sur la corde supérieure. Un chokeslam dévastateur s’ensuivit de The Undertaker alors que les lumières s’éteignaient, encore une fois. Le Deadman s’est avéré être nulle part qui a disparu du ring en quelques secondes. Aleister a ensuite terminé le concours Elimination Chamber avec son pendentif Black Mass move. Donc, à deux occasions PPV consécutives, Undertaker a maintenant coûté son match à AJ Styles.

Cela pourrait être une mise en place pour le combat de rêve potentiel à Wrestlemania entre AJ Styles et The Undertaker. La semaine dernière, AJ a ouvertement admis qu’il était sur une «trajectoire de collision» avec la superstar légendaire au stade le plus grand de tous. Ce n’est qu’une question de temps que le concours soit finalement annoncé par la WWE. La spéculation est que The Phenom assisterait également à l’épisode de WWE Raw de ce soir pour confirmer le concours spéculé.