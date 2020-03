The Undertaker apparaît à la WWE Elimination Chamber Pay-Per-View (Vidéos)

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte de la WWE Elimination Chamber dimanche soir, AJ Styles a affronté Aleister Black. Vers la fin du match, les lumières se sont éteintes et à leur retour, The Undertaker a étouffé AJ Styles. Lorsque les lumières se sont à nouveau éteintes et se sont rallumées, The Undertaker était parti. Les Noirs ont vaincu Styles pour gagner le match.

