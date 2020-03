The Undertaker commente l’épouse snobante de la WWE, Michelle McCool

Il a déjà été signalé que l’ancienne championne des Divas de la WWE, Michelle McCool, n’était pas satisfaite du fait que la WWE l’ait exclue des meilleures listes de superstars féminines de la WWE. La WWE célèbre le Mois de l’histoire des femmes et a publié une galerie de noms qui ont organisé un championnat dans l’entreprise.

Il a présenté de nombreux anciens champions, dont Nikki Bella, Trish Stratus, AJ Lee, Kelly Kelly, Beth Phoenix et plus encore.

Mais étonnamment, la double championne des Divas et la double championne féminine Michelle McCool n’a pas pu trouver sa place sur la liste. Au cas où vous ne le sauriez pas, elle est souvent considérée comme une pionnière de l’ère des Divas qui fut le premier nom à unifier les Championnats Femmes et Divas. Elle a donc utilisé Twitter pour réagir de la manière suivante,

«Les vrais discours – quand vous avez mis en place plus de choses par le passé que quiconque ne le penserait (simplement parce que je suis la femme @undertaker) ont rarement été mentionnés pour avoir apporté une contribution à la« révolution des femmes »- mais WOW- pas même le top 45! ”

Michelle McCool a ajouté qu’elle ne manque de respect à aucune des superstars de la liste, mais il était injuste de ne pas se voir là-bas. Même certains de ses fans ont également crié à ce sujet, après quoi la WWE a choisi de mettre à jour la liste et d’y inclure McCool avec d’autres stars comme Bull Nakano.

Fait intéressant, le compte Twitter officiel de The Undertaker, qui n’a pas publié de tweet depuis septembre dernier, a répondu au correctif en déclarant ce qui suit: “Trop peu trop tard … incroyable !!”

Nous avons apporté quelques jolies mises à jour à cette galerie #WomensHistoryMonth. Découvrez les pionniers que nous avons ajoutés! @McCoolMichelleL #BullNakanohttps: //t.co/V9VHlhYyZA

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Michelle McCool a beaucoup parlé de la façon dont elle a été traitée différemment à la WWE dans le passé après que sa relation avec The Undertaker soit devenue publique. Comme mentionné dans son tweet, elle a souligné la même raison pour laquelle la WWE la retirerait de la liste originale des superstars qui ont fait de l’évolution des femmes une réalité.

Dans une apparition passée sur le podcast Chasing Glory, Michelle McCool a commenté comment sa relation avec The Undertaker l’a amenée à quitter la WWE,

«C’était difficile de partir en soi, c’était difficile parce que j’en avais tellement à faire avec la plupart du temps la petite amie d’Undertaker et pourquoi j’étais à la télévision et même qu’un écrivain jetait les journaux un jour et disait ‘Pourquoi ne ‘est-ce que nous ne l’appelons pas juste le spectacle de Michelle McCool et Undertaker?!’ ‘»

«C’était sans escale et je suis allé à Vince à plusieurs reprises et bénis son cœur, il était merveilleux, mais je viens de dire Vince, je ne veux pas détester quelque chose que j’ai grandi en aimant tellement et plus je reste plus je suis comme comme avoir un goût aigre dans ma bouche. “

“Donc, prendre cette décision de partir a été aussi difficile que cela est, mais plus que de vouloir être à la WWE ou être un champion, j’ai toujours voulu être une maman.” (avec la permission de ringsidenews.com)