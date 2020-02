The Undertaker officiellement en Arabie Saoudite pour le Super ShowDown de la WWE

Le compte Twitter @Enjoy_Saudi a publié une courte vidéo promotionnelle montrant des stars de la WWE arrivant à Riyad pour l’événement Super ShowDown de jeudi en Arabie saoudite.

Parmi les goûts de The Viking Raiders, The OC, Roman Reigns, Erick Rowan et d’autres, The Undertaker pouvait être vu en train de discuter avec le personnel de l’aéroport et d’arriver dans le pays.

Cela indique officiellement que «Taker sera présent pour le spectacle. Il avait déjà été annoncé qu’il se présenterait la nuit et donnerait le coup d’envoi d’un scénario de WrestleMania 36 avec AJ Styles après le match du Tuwaiq Mountain Trophy sur la carte.

Maintenant, cela semble plus réel que jamais.

Ce n’est pas encore gravé dans le marbre que The Undertaker vs. Styles est le plan de la WWE pour ‘Mania, mais la légende fera quelque chose jeudi.

Il convient également de noter que PWInsider rapporte que «Taker est annoncé pour l’épisode de Raw du 9 mars à Washington, DC. Edge est également présenté pour ce spectacle, et une apparition spéciale de Shayna Baszler est promue localement dans la région de Washington.

Entendre que The Undertaker sera sur Super ShowDown pourrait inciter d’autres fans à regarder le spectacle.