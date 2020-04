The Undertaker Vs. AJ Styles à Wrestlemania vole la vedette

L’Undertaker a conquis Wrestlemania 36 avec son apparence unique qui aurait pu ramener son personnage américain Badass, après une longue attente.

Il n’a pas seulement fini par remporter le tout premier match de Boneyard contre AJ Styles, mais a également enterré son adversaire vivant, ramenant de l’ombre à son ancienne domination. Le traitement cinématographique que la WWE a apporté dans ce match était quelque chose que nous ne nous attendions pas.

WWE Wrestlemania 36 résultats de la nuit I: 4 avril 2020

Alors que AJ Styles tentait de se moquer de l’Undertaker arrivant dans le cimetière dans un cercueil, son adversaire l’a surpassé en venant à vélo. Il est entré directement dans le cimetière avec le single “Now That We’re Dead” de Metallica en arrière-plan.

Il nous a 😂🤣 # WrestleMania #BoneyardMatch @AJStylesOrg pic.twitter.com/SPQGpQHU1c

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 5 avril 2020

Dès le départ, ce match a attiré l’attention, ce qui en fait une tendance numéro un sur les réseaux sociaux, les deux vétérans se battant partout dans le cimetière.

Deux énormes titres changent de mains à la WWE Wrestlemania 36 Night I

AJ Styles a essayé de narguer The Undertaker en se moquant de sa femme, Michelle McCool et avait également une sauvegarde sous la forme de druides, Gallows et Anderson. À un moment donné, AJ a presque traîné ‘Taker dans la tombe mais il s’est assis en le surprenant.

Nous pensions que nous étions prêts pour ce #BoneyardMatch. Nous avions 𝘴𝘰, 𝘴𝘰 tort. #WrestleMania #Undertaker @LukeGallowsWWE @AJStylesOrg pic.twitter.com/FCFlUhTIZC

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 5 avril 2020

Depuis lors, rien n’a pu arrêter The Deadman. Il s’est battu contre tous les druides et a posé la potence-Anderson à l’aide d’une pelle. Un énorme Piledriver Tombstone a été livré à Anderson au sommet d’un toit en tôle.

Nous acceptons cette vie. #WrestleMania #Undertaker #BoneyardMatch @AJStylesOrg pic.twitter.com/tRJNazPjrs

– Univers WWE (@WWEUniverse) 5 avril 2020

L’Undertaker a ensuite étouffé AJ Styles dans l’ensemble et déchargé les sols d’un tracteur pour enterrer ce dernier vivant. C’était un spectacle à voir où l’ancien Undertaker était de retour dans des styles livrant un message direct au monde qu’il n’était pas fini.

Marc Raimondi d’ESPN a noté sur Twitter que le Hall of Famer de la WWE, Kurt Angle, avait eu une conversation avec Undertaker. Taker aurait été déçu de sa victoire ratée sur le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg au Super ShowDown en juin 2019. Il voulait donc se racheter à Wrestlemania 36.

“La première chose que je lui ai dit, [wrestling] UN J [Styles]? “… Ce sera le meilleur match que vous ayez eu depuis des années”, a déclaré Angle à Taker.

L’héritage se poursuit. @WWE superstar Le @Undertaker est sorti sur “Maintenant que nous sommes morts” sur @WWENetwork! pic.twitter.com/mC4hCGLpOm

– Metallica (@Metallica) 5 avril 2020

Metallica semblait également fier de la façon dont la WWE a utilisé sa musique pour le thème d’entrée et de sortie de The Undertaker pour la victoire de Boneyard Match contre AJ Styles dans la première nuit de WrestleMania 36.

Dans l’ensemble, ce fut un match dont on se souviendra longtemps faisant de la première moitié du show des shows, un succès majeur.