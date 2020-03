The Undertaker Vs AJ Styles Contract Signing Set For WWE Raw

Le défi attendu a finalement été posé sur WWE Raw par Phenomenal One pour mettre en place un match de rêve le 5 avril. Hier soir, AJ Styles a défié The Undertaker pour un match à WrestleMania 36. Comme indiqué précédemment, ce match devrait être annoncé pour l’événement pendant plusieurs semaines. Il semble que la confirmation serait faite la semaine prochaine car ces deux-là sont maintenant réservés pour signer un contrat.

Résultats bruts de la WWE (08/03/20): Edge Returns; Styles appelle Undertaker

#Undertaker a @AJStylesOrg un peu… bouleversé. #Raw pic.twitter.com/MNXmfqYjGP

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

AJ Styles est apparu sur WWE Raw, montrant des frustrations à propos de ce qui s’est passé dimanche dernier dans Elimination Chamber où The Undertaker a interrompu son match contre Aleister Black et lui a coûté la victoire. Selon Styles, The Deadman a collé son nez là où il n’appartenait pas. Cet homme aurait dû prendre sa retraite il y a longtemps après que sa séquence a été interrompue à WrestleMania 30 aux mains de Brock Lesnar.

Il aurait également dû partir lorsque Roman Reigns l’a battu à WrestleMania 33 alors que The Undertaker repliait sa veste et mettait son équipement dans le ring. Mais il a continué à revenir. De nos jours, il n’est plus un Phénomène mais juste un vieil homme nommé Mark Callaway! Pour la première fois sur WWE TV, quelqu’un a effectivement appelé l’Undertaker avec son vrai nom. Plus d’insultes se sont produites sur son chemin alors qu’AJ impliquait alors la femme de Taker dans le contexte.

The Phenomenal One a insinué que The Undertaker a continué à lutter à cause de sa femme, Michelle McCool, “Undertaker, votre femme va vous courir vers le sol, et je vais l’aider”, a déclaré AJ Styles, avant d’ajouter qu’il le ferait prenez l’âme de Taker. Styles a poursuivi la diatribe en disant que Taker n’a rien à perdre à WrestleMania car il a déjà perdu sa mystique, sa fierté et sa dignité.

#Undertaker a @AJStylesOrg un peu bouleversé… et le #PhenomenalOne veut LE PHENOM à #WrestleMania! #Raw pic.twitter.com/ALb6MdGYpB

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

AJ Styles a mis fin à la promo en souhaitant que The Undertaker «meure» à WrestleMania lors de la compétition contre lui. Suite à ces mots forts, WWE Raw a confirmé qu’une signature de contrat se déroulera la semaine prochaine entre ces deux superstars pour confirmer le match attendu.

La semaine prochaine, WWE Raw aura lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où Stone Cold Steve Austin sera également de la partie pour organiser une célébration à l’occasion de la journée de 3 h 16.