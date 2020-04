The Undertaker Vs. AJ Styles Feud continue après la WWE Raw

La rivalité entre The Undertaker et AJ Styles a atteint un niveau extrêmement personnel car ils se sont échangés des coups non pas en tant que personnages à l’écran mais en tant que personnages réels. Ils se sont appelés les uns les autres avec des noms réels. Styles a même mentionné l’épouse de Taker, Michelle McCool, pour briser toutes les barrières de l’audace et ajouter une dimension complètement nouvelle à la querelle.

Dans l’épisode de Raw de cette semaine, The Undertaker a répondu que AJ Styles était heureux d’être un «gros poisson dans un petit étang» (TNA) à l’époque. Il savait qu’il n’était pas au même niveau que les athlètes comme lui, “Stone Cold” Steve Austin, The Rock, Shawn Michaels, Triple H, Kurt Angle, Mick Foley, Eddie Guerrero, Booker T et Edge.

Selon les rapports de Wrestling Observer, certains membres de la WWE étaient mécontents de cette ligne de The Undertaker car cela aurait pu être un tir direct sur la liste actuelle de la WWE, car plusieurs étoiles de la TNA ont également été disponibles sur la liste principale. comme dans NXT. La plupart des gens dans les coulisses croyaient que ce que The Undertaker avait dit était vrai, mais certains lutteurs de la WWE seraient mécontents de ces commentaires.

Il a été noté que la promo délivrée par The Undertaker avait été approuvée par Vince McMahon lui-même et qu’il n’y avait donc aucune chance de chaleur sur The Deadman. Mais maintenant, les spéculations ont commencé sur ce que The Boss pense réellement de ces talents qui ont quitté la TNA pour se rendre à la WWE.

Lors du dernier épisode de The Bump de la WWE, AJ Styles a été interrogé à ce sujet et il doit dire ce qui suit tout en répondant aux commentaires de The Undertaker,

“Écoutez, j’aurais été là plus tôt si j’avais pu. Parfois, les choses fonctionnent comme elles le font et, vous savez, c’est une autre époque.

Les gars ne sont plus aussi gros qu’avant. Les gars de ma taille ont une chance, alors qu’ils n’auraient même pas eu la chance de monter sur le ring.

Voilà donc tout un tas de merde que The Undertaker a dit. J’espère que ça va mieux. »

Le Phenomenal One a ensuite continué à tirer sur son adversaire WrestleMania alors qu’il indiquait une raison pour laquelle The Undertaker pouvait être en colère contre lui. Évidemment, amener Michelle McCool dans la querelle est la principale raison derrière cela.

De plus, il a fustigé l’ancienne championne des Divas en disant qu’elle avait l’habitude de copier la manœuvre de finition de Faithbreaker en regardant AJ Styles pendant ses jours TNA.

Voici ce que AJ Styles a dit,

«Michelle, évidemment, au lieu de suivre les conseils de son mari, elle était évidemment en train de me regarder ailleurs, de recevoir de vrais conseils. Vous savez, apprendre à faire le Styles Clash comme on l’appelle.

Peut-être que c’est pour ça qu’il est si en colère, il essayait de lui enseigner certaines choses, et évidemment, elle a appris des meilleurs… AJ Styles. “