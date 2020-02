The Velveteen Dream Set à apparaître sur la diffusion WWE NXT de cette semaine

La WWE a publié ce qui suit, taquinant The Velveteen Dream pour la diffusion WWE NXT de cette semaine. Il s’agit du dernier spectacle avant l’événement NXT Takeover: Portland à la carte de dimanche soir.

Dream est revenu sur l’émission de la semaine dernière, attaquant l’ère incontestée:

Quelles seront les retombées du retour de Velveteen Dream? Mercredi dernier, The Velveteen Dream a choqué The Undisputed ERA avec son retour surprise, coupant court à leur attaque contre Tommaso Ciampa.

Son Altesse Pourpre était prêt à être remboursé après que The Undisputed ERA l’ait mis sur l’étagère en octobre dernier, rendant également les choses personnelles avec l’homme qui l’a détrôné en tant que champion NXT de l’Amérique du Nord, Roderick Strong. Bien que Dream se tenait debout tout en portant des collants portant les images de la femme et du fils de Strong, Strong et ses cohortes ont clairement indiqué que leurs problèmes étaient loin d’être réglés.

Quel sera le prochain chapitre de cette amère rivalité?