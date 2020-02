The Young Bucks annonce la publication du mémoire «Killing The Business»

Matt et Nick Jackson (The Young Bucks) ont annoncé dans l’épisode de cette semaine de Être l’élite qu’ils publieraient un livre sur leur carrière.

Le livre s’intitule «Killing the Business: From Backyards to the Big Leagues» et sera publié le 29 septembre 2020. Voici des informations supplémentaires sur le livre sur le site Web de précommande:

L’équipe de lutte indépendante électrique et audacieuse raconte leur histoire inspirante, révélant comment deux athlètes amateurs ambitieux et sous-dimensionnés du sud de la Californie sont devenus les idoles de millions de fans de sport populaires et convoités parmi les rangs de la gamme de lutte d’élite d’AEW.

Célèbres pour leurs mouvements aériens, leurs Superkicks et leurs vidéos virales, Matt et Nick Jackson sont deux des concurrents les plus en vogue et les plus talentueux de la lutte professionnelle aujourd’hui. Connu sous le nom de Young Bucks, cette paire de frères ambitieux est une inspiration pour les fans et les aspirants lutteurs du monde entier en raison de leur message de résilience et de détermination. Le fait qu’ils soient aussi de fidèles pères de famille dévoués à leurs proches leur donne un attrait supplémentaire.

Une histoire chaleureuse et sincère d’espoir, de persévérance et d’ambition éternelle racontée avec l’esprit et le charme des frères, The Young Bucks commence en Californie du Sud, où deux jeunes garçons ont grandi en rêvant de succès et de gloire. Matt et Nick se remémorent les sacrifices qu’ils ont faits pour réaliser leurs ambitions, de prendre des petits boulots pour payer leur propre ring de catch à organiser des événements dans la cour avec des amis. Ils partagent leur joie d’être recrutés dans le circuit amateur de Californie et le travail qu’il a fallu pour enfin le faire professionnellement, et parlent franchement de ce que cela signifie d’avoir le soutien de millions de fans applaudissant leurs talents dans les arènes du pays. Les Young Bucks parlent de manière attachante de leur sport, de leur foi et de leurs familles, partageant des réflexions personnelles et des anecdotes en coulisses tout en rendant hommage aux actes de lutte et aux inspirations qui les ont précédés. Ils expliquent également cette période historique de l’évolution de la lutte, car le sport et sa culture changent radicalement de jour en jour.

Alternant la perspective de chaque frère d’un chapitre à l’autre, ce mémoire divertissant est un portrait complet de ce que signifie devenir – et redonner – à la lutte, le sport et la profession qu’ils incarnent et aiment.