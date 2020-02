Tiffany’s Takes: AEW Dark 2/25/20 & Being the Elite # 192

Les Elites jouent à Atlanta pour cette édition de Tiffany’s Takes! Sera-ce un retour fabuleux ou; pouvez-vous vraiment pas rentrer à la maison?

Être l’élite Episode 192 – Celui avec les jouets

Oh, voici la grande annonce des Young Bucks: ils écrivent leurs mémoires! Je suis tellement habitué à ce que la WWE publie un DVD, que je suis en fait surpris que nous n’en obtenions pas. J’aime aussi le titre et cette petite aiguille pour leurs détracteurs, en particulier Jim Cornette. Définissez le froid, Matt. Le froid à Atlanta et le froid dans le reste du pays sont deux choses différentes. Merde, Cutler a un super appareil photo sur son téléphone. Orange Cassidy et Kris Statlander. Est-elle toujours bizarre… ouais, elle est bizarre et nous lançons des chaussures à un gars au hasard. Les figurines! Ce sont de meilleures reproductions de leurs visages que certaines figurines d’action que j’ai vues.Omega réagissant à sa silhouette n’a pas de prix.Cody est un peu plus habitué à cela, mais les réactions de tout le monde sont si mignonnes! Comment oubliez-vous vos costumes? Ou était-ce l’attaque de Merch Freak? Merch Freak. Zut. Le jeu de Kenny est si mauvais. Mon Dieu, qu’est-ce qui se passe avec Little Kenny Omega? Jésus-Christ, ce segment est brûlé dans ma rétine.SCU !! Dissension dans les rangs? SO, Scorpio et Frankie pensent que Daniels a rejoint l’Ordre des Ténèbres? Non, juste un cauchemar vraiment boiteux… ou est-ce? Oh, c’est mieux, encore un très mauvais jeu. Beaver Boys! Un peu trompé, mais ça va. Donc, SCU est sur la liste des succès de Dark Order. Tony Schiavone! Tony se sent un peu épineux à propos de Starbucks. Nyla Rose! Justin Roberts s’entraîne !! Nyla qui veut un nom de style Game of Thrones est hilarant. Pauvre Nakazawa! Barista! Matt! Brandon Cutler est vraiment un excellent ami à supporter chaque semaine.Kenny Omega a l’air fatigué. J’adore qu’il soit honnête de ne PAS faire un tas de formation. Non, faux montages de cul… eh bien, ce montage a l’air inconfortable. Brandon est un tel frère… dans le bon sens. Que faisait Kip Sabian (je pense)? Les bibliothécaires sont tellement boiteux. Daniels disant: “Je ne veux pas savoir”. En route vers la foire du jouet à New York. Pourquoi est-ce que nous obtenons la vidéo d’entrée d’Omega? Oh, ce n’est pas le cas, voici les Bucks. Ces jouets sont vraiment cool! Si fier d’AEW! Page! Je suppose que personne n’a découvert qu’il avait essayé de faire en sorte que les autres équipes de tag se joignent aux Bucks. Au moins Page est honnête au sujet de son assholeness et de sa jalousie. Kenny a fini avec cette merde. Ce tour de talon va être fou!

AEW Dark – Atlanta, Géorgie

Jimmy Havoc vs Marko Stunt

C’est un match vraiment aléatoire et je ne sais pas ce que j’en pense.

Je donnerai du crédit à Marko Stunt, il n’a montré aucune crainte et Havoc a vendu comme une merde pour lui dans les premières minutes du match. D’accord, Mel et Finster étant ici sont distrayants pour moi et pour Havoc.

Je dirai que c’est un meilleur match que celui de la semaine dernière, mais il semble toujours super aléatoire. Cela dit, Havoc et Stunt ont très bien travaillé ensemble. Je suis un peu surpris que Havoc ait gagné net et que Mel et Finster ne soient pas intervenus d’une manière ou d’une autre, ce qui rend leur apparence inutile.

Dasha est de retour !!!

Strong Hearts vs Dark Order

Un autre match vraiment aléatoire. Au moins Dark Order a un scénario intéressant.

C’était vraiment un bon match. Les deux équipes se sont vraiment bien débrouillées. Le gadget de Dark Order éclipse trop souvent le fait qu’ils sont tous les deux vraiment de bons lutteurs, et c’est triste. J’ai vraiment apprécié ce match, même s’il était aléatoire, juste à cause de la grande lutte.

J’apprécie également que AEW garde l’Ordre des Ténèbres fort en les faisant gagner au lieu de les faire ressembler à une blague, ce qui serait très facile à faire compte tenu du gadget. Je suis vraiment intéressé de voir qui sera l’Exalté.

Villes à venir: Kansas City, Chicago (Révolution) Broomfield, Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee, Saint-Louis, Boston, Philadelphie, Houston, Las Vegas (Double or Nothing et Dynamite).

Kip Sabian vs Joey Janela – Falls Count Anywhere

Enfin un match avec une histoire réelle. Janela se fait sauter par Ford et Sabian avant le début du match. Il s’agit essentiellement d’un match de handicap entre les sexes avec Ford et Sabian combattant Janela. Cela dit, ce match n’est pas génial. Il y avait un endroit où Janela attendait clairement Sabian.

D’accord, ce match a repris et j’adore la sensation ECW en demandant à Janela d’emprunter la jambe prothétique d’un fan et maintenant, je ne plaisante pas. J’adore que Janela se bat enfin contre Ford et la jette littéralement hors du ring, ou dans les bras de Sabian, mais vous obtenez le point.

JANELA WON !! Il bat SABIAN ET FORD !!! Ouais, le match était techniquement contre Sabian, mais c’était un match avec handicap la plupart du temps! Bon pour tout le monde pour ça!

Shawn Spears et Peter Avalon contre QT Marshall et Dustin Rhodes

Et notre dernier match plutôt aléatoire de la nuit. Spears a eu TRÈS peu de réaction. C’était des grillons, une vache sacrée. Même Blanchard n’a eu aucune réaction, ce qui est assez choquant. Peter Avalon a eu plus d’une réaction.

Donc, la sauvegarde de Dustin et QT est Brandi Rhodes, c’est bizarre de la voir en arrière comme un bébé. Vraiment bon match, la foule semble fatiguée, mais est entrée dans le match. Cela ne ressemble pas à un événement principal, Janela vs Sabian avait plus une grande sensation de combat, mais c’était bien. La foule était totalement à bord pour Dustin.

Hé, Tully, si vous voulez que Blanchard ait un partenaire tag, dites-lui peut-être qu’il ne peut pas abandonner le partenaire en milieu de match. Dustin traînant Leva Bates autour de nous était drôle, Brandi a également sorti Bates.

Épisode assez moyen d’AEW Dark. Bon événement principal, pas beaucoup de mouvement d’histoire, mais c’était bon.

C’est tout pour Tiffany’s Takes! Branchez-vous demain pour la couverture AEW Dynamite.