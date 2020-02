Tiffany’s Takes: AEW Dark 4 février & BTE # 189

Les élites ont survécu à la croisière de Jéricho, mais les vacances-travail ont-elles résolu leurs problèmes?

Être l’élite # 189 – Celui qui a toutes les pensées

Matt étant obsédé par sa machine à expresso, achetant même un petit tablier de barista, est mignon.

Brandon Cutler étant SUR son record de pertes est en retard depuis longtemps. Mec n’a pas gagné de match depuis ses débuts, je ne pense pas qu’il ait même gagné un match par tag! Quelque chose doit donner. Enfin, il y a enfin quelqu’un qui comprend que le café est une merde ignoble qui ne doit pas être bu.

D’accord, Kenny et Cody apprécient la promo de Britt, l’amour, ne les aime pas rire des baristas, surtout avec Matt habillé comme un barista. Encore heureux que la promo de Britt ait fait des vagues. BTW, j’adore revoir Cody sur BTE.

Pauvre Matt.

De Miami, aux Bahamas, à Cleveland! J’adore que Cleveland rend hommage à Superman. Fait peu connu: Superman a été créé à Cleveland par Jerry Siegel et Joe Shuster.

Je les aime revivre la croisière et se moquer de MJF. Vous, les garçons de Californie, vous ne pouviez pas supporter un véritable hiver du MidWest, c’est doux pour la fin janvier. Pas d’espresso, on va chez Starbucks? Matt fait la moue. Visage de Booboo?

Rock n Roll Hall of Fame !!!! Kazarian se met à la basse. Cela a l’air tellement cool! J’ai besoin de voir le Rock n Roll Hall of Fame un jour. Pourquoi Orange Cassidy joue-t-elle le ukulélé?

SCU, Cutler et Page… et Knox. OH MERDE! Daniels a un masque Dark Order! Il ne le ferait pas! Le CD pourrait-il être l’exalté? Ou est-ce Knox?

J’adore que les Bucks taquinent Schiavone à propos de ses commentaires après que Hogan ait tourné le talon en 1996.

Fête privée! J’adore le travail pour dire LAX. Omega étant une préparation est bizarre.

Pensées du pendu. Tenez la bière. J’adore cette page n’aime pas les Bucks.

Pensées mates! Je déteste toujours le café. Être EVP sonne comme une tonne de travail. Le massage aux pierres chaudes n’a pas l’air amusant.

Nick pense. Oh, Nick n’aime plus Brandon ou n’aime pas être filmé? L’intrigue s’approfondit.

Pensées Knox.

Pas de tache obscure, mais certainement un mystère.

AEW Dark – Bataille de Cleveland

Schiavone !!! Et il est au Rock n Roll Hall of Fame! Schiavone est un fan de KISS!

Meilleurs amis contre Shawn Spears et partenaire mystère

Alors, quelle pauvre âme était si dure qu’ils ont accepté d’être le partenaire de Shawn Spears? Qui c’est, Colin Delaney? Il ressemble à un budget Daniel Bryan.

Ce match allait bien. Je pense que le match Intergender, un mauvais éclairage, trop long et les jappements de Kenny à la fin étaient un meilleur événement principal. J’aime bien Delaney qui veut faire le câlin et Spears qui est comme ‘Back off, mec’, mais Blanchard a eu le câlin.

Delaney était bon, mais je ne peux pas dire que j’étais totalement émerveillé par lui. J’ai trouvé intéressant que l’ego de Spears ne le laisse pas laisser son partenaire remporter la victoire.

Ai-je mentionné qu’Orange Cassidy m’énerve, parce qu’il le fait, mais le voir et Blanchard était en fait intéressant.

Eh bien, Spears a laissé Delaney à son sort, mais n’aurait-il pas dû indiquer que la défaite est également inscrite au dossier de Spears? Quoi qu’il en soit, le meilleur ami gagne un match correct, mais c’est devenu trop souvent idiot. Au moins, c’était du bon sport pour Delaney, qui n’était pas content et tout le monde a fait un câlin.

Spectacles à venir: Huntsville, Austin, Atlanta, Kansas City, Chicago, Broomfield (Denver), Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee (nouveau), St. Louis.

Match de tag entre les sexes – Kip Sabian et Penelope Ford contre Kenny Omega et Riho

Je dois être franc, je ne suis pas vraiment enthousiasmé par un long match Omega. Même si ce serait un disjoncteur. Je n’ai pas besoin d’Omega pour prendre trente minutes pour raconter une histoire de quinze minutes, mais peut-être que je me tromperai.

D’accord, c’est de la croisière de Jéricho. Je ne m’attendais pas à un véritable match entre les sexes et je donne des accessoires Omega pour ne pas prendre les choses en main sur Ford, mais aussi pour vendre comme putain pour elle aussi. Props à Sabian pour avoir fait de même avec Riho.

D’accord, coloriez-moi plus impressionné que je ne l’étais quand j’ai commencé ce spectacle. Ils font clairement valoir que la lutte entre les sexes POURRAIT fonctionner. Omega et Sabian n’ont pas été faciles avec Ford ou Riho et les femmes ont tout de suite rendu leur jeu. C’est VRAIMENT impressionnant et Omega et Sabian ont vendu pour les femmes.

Mon plus gros reproche, c’est que ce match prend tellement de temps. Je sais qu’ils veulent prouver que la lutte entre les sexes peut fonctionner, mais ils n’ont pas besoin de prendre près de vingt minutes pour cela. Omega et Riho ont remporté la victoire, et c’était un bon match, juste un peu long pour mes goûts.

Dans les coulisses, Kong a un disque hernié. Je suppose qu’ils l’écrivent à la télé pendant un certain temps.

Sonny Kiss et Brandon Cutler contre Jurassic Express

Donc, Taz est à nouveau notre commentateur noir. Yay! Tout un pop pour Sonny Kiss. Peu importe, Jurassic Express a obtenu une énorme pop. Marko Stunt vs Cutler était comme regarder un papa affronter son enfant, mais je donnerai des accessoires à Cutler pour avoir semblé prendre cela au sérieux.

Ce match était BEAUCOUP mieux que ce gâchis la semaine dernière. Cutler semble vraiment apporter le feu, Kiss était amusant et Jurassic Express avait la foule debout. Je donnerai d’immenses accessoires à Cutler et Kiss pour leur vente de Marko Stunt, qui continue de s’améliorer, tout comme Jungle Boy.

Jurassic Express WON et le petit Marko ont obtenu l’épingle! Oui pour eux, mais cela ne va pas aider les sentiments d’insuffisance de Cutler.

Thérapie Brandi

J’aime vraiment ces vignettes, mais j’aurais aimé qu’elles soient diffusées AVANT de dévoiler le collectif Nightmare, plutôt qu’après. J’adore Brandi applaudir les fans.

Hikaru Shida vs Mel

Je souhaite que nous en sachions plus sur Mel et ses antécédents. Je réchauffe Hikaru Shida. Mel a fait la chose intelligente en faisant sauter Shida.

Jusqu’à présent, assez bon match. Mel a un style de type bagarreur, mais elle est un peu arrogante, mais elle est un talon, donc ça marche. Lester est une annonce effrayante, il me rappelle Luke Gallows comme Fester… Festus… quel que soit son nom avant de faire partie du Club. Qu’est-ce que c’est avec Shida et apporter des armes. Je sais que les arbitres donnent aux lutteurs une place plus large avec cela au Japon, mais vous penseriez qu’elle aurait déjà appris.

C’était un mauvais droit de Mel, mais Shida se bat. Kong avec l’aide… qui échoue lamentablement parce qu’elle vient de clouer Mel et que ce n’est toujours pas trois, maintenant c’est le cas. Euh, si Nightmare Collective est censé être une grande faction de talons de la division des femmes, pourquoi voudriez-vous les perdre si bêtement? C’était un bon match, mais la fin a été sanglante. Et Kong blâme Mel d’avoir perdu quand c’était la faute de Kong. Oh, ça ne va pas durer longtemps car Mel est PISSÉ.