Tiffany’s Takes: AEW Dark Episode 22

Tiffany’s Takes couvre le premier épisode de AEW Dark! Comment les élites se préparent-elles pour la révolution de samedi?

Luther vs Sonny Kiss

Donc, nous allons enfin voir Oncle Finster en action. Peut-être qu’il fera le tour de l’ampoule. BTW, où est Mel? Au moins le jeu de Sonny pour ça, je ne le serais pas. AIMEZ aussi que Sonny soit tellement avec la foule.

Je pense que qualifier ce début de “chaussure de bowling moche” serait une bonne chose. Ce match était rude comme un torchis depuis le début. Je suppose que AEW utilise la règle NJPW selon laquelle les armes sont autorisées tant qu’elles sont EXTÉRIEURES à l’anneau, pas à l’intérieur. Je donnerai du crédit à Finster, il a quelques mouvements, mais ce match est un désordre froid. Ces deux-là ne font tout simplement pas… clic.

Luther gagne avec sa mise en attente, qui est une version sympa du Camel Clutch et Jimmy Havoc entre pour la confrontation, mais le match n’était pas génial. Continuons.

Miranda Alize contre Britt Baker

Miranda Alize est donc une perspective, pas un talent local car elle a une entrée. J’aime son masque et elle a l’air plutôt cool. Britt Baker est cool, comme toujours. Sérieusement, avoir un dentiste agréé dans le cadre de votre liste est un génie.

D’accord, j’aime Alize, elle n’a pas peur de tout mélanger. Britt Baker s’est définitivement améliorée depuis qu’elle est hors caméra. Elle n’est toujours pas géniale, mais elle tient définitivement la route.

Britt gagne avec son Lock Jaw, c’était un très bon match, Dieu merci. Je ne suis pas sûr d’avoir pu tenir un autre match comme les deux précédents. D’accord, je me sens mieux avec ce spectacle ce soir.

Soirée privée contre Shawn Spears et Brandon Cutler

Eh bien, cela semble être un cas d’étranges compagnons de lit. Qu’est-ce que c’est que la chemise de Spears? Il n’est plus le président? Cutler est du genre “Comment est-ce que je me lance là-dedans?”. Pouvons-nous arrêter le shtick du Mardi Gras et commencer la lutte?

D’accord, Spears essaie-t-il d’être un mentor pour Cutler, est-ce son nouveau gadget? D’accord, ce coin était bâclé. Eh bien, Spears et Cutler semblent bien fonctionner ensemble… je suppose. Spears se lance juste au moment où Cutler prend de l’élan, tant pour tourner une nouvelle feuille ou être un mentor. Spears est toujours sorti pour lui-même.

Je sais que Spears a eu beaucoup de difficultés à quitter la WWE pour être une grande star à AEW, seulement pour être un mi-carder là-bas, mais il a eu plus de matchs à AEW que lui à la WWE et peut réellement montrer de quoi il est capable. Il n’est pas exactement un diamant au talent rude, mais il n’est pas terrible.

D’accord, ce match est en fait assez bon. Spears et Cutler travaillent raisonnablement bien ensemble et gardent Private Party à la terre. Spears fait un dur amour à Cutler… non, le laissant à son sort avec Private Party au moment où il semblait qu’ils pourraient gagner cette chose.

ATTENDEZ, Cutler tient le coup et Spears est sur le point d’avoir un coup sur la rampe. Ça ne fait rien. Spears s’est foutu d’une victoire et Cutler est toujours sans victoire. Au moins, Private Party a fait preuve de respect.

Spectacles à venir: Chicago (Révolution), Broomfield / Denver, Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee, Saint-Louis, Boston, Philadelphie, Houston, Las Vegas (DoN et Dynamite)

Dark Order contre Peter Avalon et Michael Nakazawa

Un autre étrange compagnon de lit correspond. Je comprends pourquoi Nakazawa ferait face à l’Ordre des Ténèbres… en quelque sorte, mais pourquoi Peter Avalon joue-t-il un babyface? D’accord, choix de livre intéressant. C’est triste que je sois heureux de voir Michael Nakazawa, mais au moins Avalon essaie de faire bouger la foule.

Sucré. Jésus! Qui a réservé ce match?! C’est tellement mauvais, c’est en fait hilarant. Dark Order gagne parce que les visages sont des idiots incompétents, MAIS Avalon reste un talon, et Dark Order fait quelques tentatives de recrutement.