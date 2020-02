Tiffany’s Takes: AEW DARK Résultats 2/11/2020 & BTE # 190

Les élites sont à Huntsville, en Alabama! AEW atteindra-t-il les étoiles ou pétillera-t-il à l’atterrissage?

Être l’élite # 190 – Rocket City

Barista! Matt à nouveau.

Son obsession pour le café est comme Nick pour les marchandises.

Le pauvre Nick et Brandon sont comme moi lorsqu’ils sont confrontés au mal qu’est le café.

Brandon a craché ce gâchis mais a avalé pour sauver les sentiments de Matt.

Brandon est un grand ami pour étouffer ça pour rendre Matt heureux.

Nick n’essaye même pas de faire semblant de le boire et ne s’en fout pas que Matt l’a vu.

Café Young Bucks. Matt se sentant insatisfait de l’EVP?

J’adore l’interaction avec les fans.

DUDE, les Bucks in Space Camp! Je me souviens quand c’était TELLE chose dans les années 80 et au début des années 90.

OH! Oh non! Je ne peux pas regarder ça, je me sens mal! La chose du siège élastique semble amusante.

WHOA, regardez les fusées! Ce est tellement cool!

Mec, c’était une telle blague à l’école primaire! Ce n’est même pas une bonne blague de papa.

Hé, Scorpio Sky est de retour! Il a rencontré Mariska Harkitay! Il a volé le bit de Kazarian et Kazarian ne l’a pas.

Oh oh, Kazarian et Sky soupçonnent Christopher Daniels.

Sammy Guevara est une telle douche!

Attendez, était Sammy dans l’Ordre des Ténèbres? Saints chats, le cercle intérieur est-il aligné avec l’ordre des ténèbres ou Sammy est-il la main mystérieuse qui s’est éloignée?

Ugh, Orange Cassidy.

Je ne sais pas à qui appartiennent ces mains, mais elles sont agaçantes.

Sammy fait du prosélytisme pour l’Ordre des Ténèbres?

Oh, tant pis, c’est Woody Harrelson? Qui est ce mec?

Sammy a été victime d’une arnaque par le Psychic Friends Network.

Je suppose que ça ne fait jamais de mal d’essayer.

Cutler est l’homme qui a essayé de vendre ça.

AWW! Toujours fan quand les enfants montent sur le ring.

Oh, Matt. Quelqu’un doit lui dire.

Oh, non, pas Merch Freak!

Kenny a-t-il été là tout le temps pour éviter d’être un dégustateur de café?

Oh, Seigneur, aide-nous tous.

Se préparer pour la guerre.

Je ressens pour Hangman Page. C’était comme ELITE !! et la page du pendu.

Cette promo montrant les fissures dans l’élite s’agrandit ne vieillit jamais.

Matt essayant de la bière? Il est droit, je pense. Sa réaction à la bière était la même que la mienne la première, la deuxième et la dernière fois que je l’ai essayée.

La page voulant rembourser Private Party fait partie du programme en douze étapes… Je pense.

L’orange est grincheuse… ou aigre. Ba dum bump * crash de cymbale *

Le dos de Cody… mec. Et Page se tenait juste là. Oh… mettons-nous de l’alcool?! Ouais… j’espère. Nan. Oh, c’est un début.

AEW Dark – Rocket City Rumble

Deuxième semaine sans Dasha Gonzalez, mais Schiavone promet qu’elle sera de retour la semaine prochaine à Austin. Apparemment, Taz et Excaliber sont l’équipe officielle de commentateurs d’AEW Dark, qui est génial!

Riho vs Shoko Nakajima

Je ne me souviens pas de la lutte de Nakajima dans AEW auparavant, mais sa musique est ennuyeuse pour AF. OH, maintenant je me souviens d’elle, elle a fait équipe avec Bea Priestley dans le match où Britt Baker s’est blessée et il y avait un endroit où Britt l’a attrapée par cette queue… chose. D’accord, maintenant je suis avec le programme.

Soit Riho a vraiment bien rebondi après la signature du contrat, soit cela a été fait avant Dynamite. Est-ce mal pour moi de vouloir que Nyla gagne?

Euh, WTF porte Nakajima? On dirait qu’elle cosplay un cheval.

Ce match n’est pas TERRIBLE, mais il a certainement été bâclé jusqu’à présent. Le tope suicida de Nakajima aurait pu être meilleur. Ouais, je n’aime pas ce match. Ça va, mais ça a été bâclé par endroits et le mouvement de Riho est assez prévisible, et j’ai deux grands-mères mortes qui pourraient frapper de manière plus convaincante. Je ne veux pas ombrager Riho ou Nakajima, mais je suis prêt pour que ce match soit terminé. Les suplexes Northern Lights étaient cool, cependant.

Riho gagne, pas de choc là-bas, amène Nyla Rose et, espérons-le, une nouvelle championne féminine.

Jimmy Havoc vs Sonny Kiss

Est-ce mal que je prévois déjà un désastre avec ce match? Vous ne pouviez pas trouver deux personnes plus différentes que Havoc et Kiss. Je peux me tromper, ce match peut être incroyable, mais je ne retiens pas mon souffle.

D’accord, pas un désastre, mais je ne le ressens pas du tout. Ce n’est pas un bon style contrasté, c’est comme un mème de match devenu fou.

Havoc essaie de le sauver avec brutalité, mais ça ne marche pas, cette foule est MORTE. D’accord, ce suplex armé de Kiss était impressionnant. Havoc ne devrait-il pas lever le pied et frapper Kiss IL YA un DQ?

Havoc gagne par soumission et ce match est MERCI! Luther est là! À quel point est-il triste que nous ayons besoin de restes de Nightmare Collective pour enregistrer ce spectacle en ce moment?

Spectacles à venir: Austin, Atlanta, Kansas City, Chicago (Révolution) Broomfield (Denver), Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee, St. Louis, Boston, Philadelphie, Las Vegas (Double or Nothing II).Hikaru Shida vs Cassandra Golden

J’adore Shida, je ne sais pas qui est Cassandra Golden, je suppose qu’elle est un talent local et elle a l’air prête à partir. D’accord, vous savez que votre entreprise est terminée si vous obtenez un «Roll __ Roll» en Alabama.

Dorée avec l’avantage de taille définie, sis est THICC. Shida a fait une grosse erreur: ne prenez JAMAIS le tissu d’une autre femme. J’aime Golden, elle a définitivement les compétences pour aller dans des endroits, et il est clair que quelqu’un est haut en elle parce que ce match n’est pas un squash. «

Soit Shida est sur le point de sortir, soit AEW prévoit de signer Golden parce qu’elle a obtenu une légitimité proche de Shida.

Quelqu’un devrait dire à Golden de repenser son haut, vous ne voulez pas continuer à vous assurer que les filles sont bien après chaque proche chute.

Shida gagne, mais c’était un ENFER de match de travail. Je pense que nous verrons Cassandra Golden à AEW tôt ou tard parce qu’elle a failli avoir Shida à quelques reprises.

Dark Order vs Jurassic Express (Jungle Boy et Marko Stunt)

D’accord, ce match féminin aurait dû être l’événement principal; mais voyons ce qui se passe avec les plans de Dark Order pour la domination du monde.

Jurassic Order est SOO, ce n’est pas drôle. Il n’y a pas de Luchasaurus cette semaine, bon sang.

J’adore Marko Stunt, sa personnalité me rappelle Rey Mysterio: l’opprimé que tout le monde sous-estime. Jungle Boy me rappelle le jeune HBK.

Quelqu’un at-il essayé de démasquer Evil Uno? On dirait une opportunité perdue.

D’accord, ce match est plutôt bon, bien meilleur que ce que je pensais. Marko Stunt et Jungle Boy ont beaucoup amélioré depuis le début de AEW et ce match avec Jericho semble avoir fait des merveilles pour la confiance de Jungle Boy.

MARKO STUNT JUSTE JUSTE LA POÉSIE EN MOUVEMENT SUR LE MAL UNO!