Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 12 février 2020

AEW Dynamite est à Austin, TX; lieu de naissance de The American Dream, Dusty Rhodes! La maison du rêve sera-t-elle une aubaine ou provoquera-t-elle les problèmes de papa?

Match de championnat AEW Dynamite Tag Team – SCU (Frankie Kazarian, Scorpio Sky, avec Christopher Daniels) contre Kenny Omega et le pendu Adam Page

Personne n’a obtenu d’entrée, vraiment? Un peu creuser Omega et Page ayant un équipement de coordination, au moins des gilets de coordination. Je suis content que nous obtenions le match inévitablement LONG Omega en premier Uh oh, Dark Order est déjà là? Pourquoi le départ de Daniels semble-t-il vraiment une mauvaise idée? Aussi, j’adore la première bosse de respect avant que la merde ne tombe.

D’accord, ce match était vraiment bon. J’aime comment, après que le respect a été montré, les deux côtés ont opté pour les tours de l’équipe sale. “Nous allons bien, mais ce ne sont que des affaires ce soir”. SCU a vraiment prouvé qu’ils n’avaient pas besoin d’un troisième homme dans leur coin et Omega / Page a montré une certaine… cohérence en tant qu’équipe.

J’aime aussi la façon dont cette histoire laisse la page briller sur le ring. Il n’avait pas attiré beaucoup d’attention depuis le lancement de Dynamite, donc le voir se montrer sur le ring a été vraiment amusant. Saints chats, je ne sais pas ce que cette équipe de tag a déplacée d’Omega et Page, mais bonne nuit, Scorpio Sky, OUCH.

Les élites retiennent, charmantes, alors maintenant la grande question est: qui est le prochain? L’arrivée de Dark Order n’était pas une surprise, je ne savais pas quoi faire des meilleurs amis qui se présentaient. D’accord, je suis perdu, est-ce que TH2 et BBB sont avec Dark Order ou avec AEW ou est-ce juste une excuse pour avoir un banc d’équipe d’étiquettes plus clair? Je n’ai jamais vu une version super coup de poing, quelque chose de nouveau tous les jours, mais c’était amusant.

JR et Santana: J’ai bien aimé cette interview. Santana apparaît comme très articulée et passionnée. Super interview. Santana, cependant, aurait dû se rendre compte que Mox ne remorque jamais la ligne. Il fait son truc à sa façon.Dustin Rhodes vs Sammy Guevara

D’accord, comme Darby Allin utilisant le schtick de Sammy contre lui. Darby Allin contre Sammy Guevara à Revolution! Réserver! La pop pour Dustin était incroyable, comme je m’attendais à ce que ce soit pour un garçon de la ville natale. Je me demande s’il y aura un hommage à Dusty Rhodes après le spectacle?

Ce match était plutôt bon. La vente de Dustin pour Guevara était excellente. Hager perdre sa merde était hilarant. Je pense que c’est un testament depuis combien de temps je regarde la WWE que Dustin GAGNANT dans sa ville natale a été un choc pour moi, ce fut un très bon mais court match.

Grande histoire: Dustin Rhodes appelle Jake Hager pour un match à Revolution. Faisons cette merde! Je dirai que je n’appellerais pas Hager la chienne de quiconque pour une somme d’argent.

Entretien de Britt Baker

Je dois dire que tourner le talon a rendu Baker beaucoup plus intéressant. J’aime le fait qu’ils se penchent totalement et embrassent pleinement sa carrière actuelle de dentiste sans en faire une mauvaise blague comme Isaac Yankem. J’adore aussi son aiguilletage Tony Schiavone, il est tellement amusant de déranger. Espérons que ce tour la ramènera dans la conversation sur le titre.

Match de championnat féminin AEW – Riho vs Nyla Rose

Il est temps pour le match revanche Dynamite Debut! Tirant vraiment sur Nyla pour battre Riho, il est temps pour un nouveau champion.

Je reconnais Riho, elle est allée droit à Rose. Ce match était vraiment bon, très comparable à leur premier combat en octobre. C’est toujours étonnant pour moi qu’ils aient fait passer Riho à Rose la première fois, mais je suis heureux qu’ils aient donné à Rose plus de temps pour s’améliorer dans le ring et au micro avant de la remettre dans la conversation sur le titre.

NOUS AVONS OBTENU UN NOUVEAU CHAMPIONNE FEMME !!! NYLA ROSE JUST BEAT RIHO !!!! OUI!!!!! Tellement heureux pour Nyla !!!! Cette lance, même émoussée, était NASTY! Félicitations, Nyla, première championne transgenre féminine de l’histoire!

Hé, TNT, ne pourriez-vous PAS diffuser une publicité pendant la célébration de Nyla? J’aimerais entendre ce qu’elle dit.

Cercle intérieur

«Monsieur Jéricho»? Vraiment? De plus, vous avez donné à Moxley cette voiture, Jericho, nous le savons tous et je ne suis pas sûr que vous souhaitiez la récupérer à ce stade. Mox vs Hager la semaine prochaine. NON! Mox vs Jeff Cobb?! Putain de merde! Jeff Cobb arrive à AEW !!!!! Un pas de plus vers l’ouverture véritable de la porte interdite!

Cette rediffusion de ce fouet de Cody me fait l’admirer davantage, cette merde était BRUTALE!

MJF vs Jungle Boy

Eh, je ne suis pas super jazzé pour ça, ça semble un peu aléatoire, et je pense que Jungle Boy va perdre, mais MJF a besoin d’un certain temps de sonnerie avant Revolution.

D’accord, ce match est bien meilleur que ce à quoi je m’attendais. Jungle Boy et MJF se tiennent ensemble, bien que considérant que le dernier match MJF que j’ai vu n’était pas particulièrement bon, je vais dire que cela a plus à voir avec Jungle Boy qu’avec MJF, mais bon, c’est toujours un bon match.

MJF obtient la victoire avec l’anneau, gracieuseté de Wardlow, pas un choc et je déteste que Jungle Boy se soit sacrifié pour cela, mais j’espère que Cody déchirera Wardlow la semaine prochaine et MJF à Revolution.

PAC étant un psychopathe.

2-19 – Carte AEW Dynamite: Steel Cage Match, Tag Team Battle Royal, Lucha Brothers vs Omega and Page, Jon Moxley vs Jeff Cobb.Mise à jour de la carte Révolution: Dustin Rhodes vs Jake HagerJon Moxley vs Santana – Eye for an Eye

D’accord, nous allons être assez directs sur le fait que personne n’est réellement en jeu, non?

Jéricho et compagnie arrivent. Patch inspiré de Puerto Rico de Santana. L’arrivée de Mox est toujours une expérience et je suis toujours content de pouvoir le voir EN DIRECT. J’adore que ce match ait commencé dans la foule. Le cache-œil de Mox est en vente? J’ai hâte de voir ces ventes.

C’était TELLEMENT un bon match! Moxley s’est vraiment épanoui en tant que lutteur depuis son départ de la WWE. Il montre vraiment à quel point il est bon à AEW et NJPW.

AEW m’a presque fait une crise cardiaque légitime avec cette merde! Je pensais que Mox pourrait perdre! Pas cool, AEW! Mox a pris l’œil pour l’œil presque littéralement, mais il a gagné, Dieu merci.

D’accord, je suis vraiment fou que Dustin ne soit pas venu pour aider Mox, il est censé se quereller avec Hager, mais il n’est pas venu le chercher quand il en avait l’occasion? Vraiment? JEFF COBB EST DANS LE BÂTIMENT ET JE NE PEUX PAS ATTENDRE LA SEMAINE PROCHAINE !!

C’est tout pour les prises AEW Dynamite de Tiffany! Restez à l’écoute pour continuer la couverture AEW Dynamite!