Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 19 février 2020

Tiffany’s Takes couvre l’incursion des élites en Géorgie! Cody aura-t-il un retour spectaculaire contre Wardlow, ou sa route vers la révolution se terminera-t-elle?

Tag Team Battler Royal – Vainqueur Face Tag Team Champions à Revolution

J’aime que AEW garde les choses simples avec ça. Beaucoup d’infraction à haut risque pour une bataille royale. C’est la DERNIÈRE chose que vous voulez faire, c’est monter en haut. Jack Evans étant expulsé par les autres équipes est hilarant.

Oh, ce gars effrayant de l’Ordre des Ténèbres existe réellement et il est encore plus effrayant en personne.

N’y avait-il pas PnP, ont-ils été éliminés? Ils se sont juste présentés. Cela va beaucoup plus lentement que la plupart des royaux de bataille que j’ai vus, j’aime ça. J’aime voir toutes les équipes de tag d’AEW.

Dark Order fait du prosélytisme à tous ceux qui ont été éliminés.

Trent tirer un Kofi au Royal Rumble est FABULEUX!

Merde, c’est Matt Jackson vs TOUT LE MONDE! C’est aussi un petit bon baiseur.

JEUNES BUCKS VS OMEGA ET PAGE / LUCHA BROTHERS !!!!!! MATT A FAIT!

MJF et Wardlow

Wardlow se prépare à baiser avec Cody. Je suis à la fois excité et nerveux à propos de ce match en cage.

La famille Rhodes et Pharaon, espérons-le, resteront dans les coulisses.

Kris Statlander vs Shanna

Je tire pour Shanna ici, je ne vais pas mentir. Shanna ou Britt, veuillez frapper Statlander au visage. Oh, j’adore Shanna faire revenir Statlander.

D’accord, c’est un très bon match! Allez Shanna! Ne laissez pas le cinglé vous battre!

J’ai vraiment apprécié ce match. AEW a été critiquée pour sa division féminine apparemment terne, mais Shanna et Statlander ont vraiment montré le potentiel des femmes de la division. Espérons que le deuxième spectacle à venir leur donnera plus de temps. Je ne suis pas content que Statlander ait gagné, ça aurait dû être Shanna, mais ce fut un match fabuleux.

Nyla Rose

J’adore ce regard sur le match de championnat féminin FANTASTIQUE de la semaine dernière entre Nyla Rose et Riho. Nyla toujours ravi a gagné.

Réaction mitigée, mais Nyla est la championne, désolée. Je suis d’accord qu’elle aurait dû être la première championne, mais je vois pourquoi ils ne sont pas allés de cette façon, elle était un peu trop rude sur les bords. Oh, non, je ne veux plus de Statlander, elle a eu sa chance, le temps de passer à autre chose, je préfère voir Big Swole obtenir un match.

Jon Moxley contre Jeff Cobb

Mox n’est pas habillé pour lutter. Je suis un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Jéricho et Guevara ont des billets, quand Guevara est intervenue dans la bataille royale. Oh, les côtes de Mox sont bandées. Aie.

Mox n’a pas peur de Cobb ou de quelqu’un d’autre. C’est bizarre de voir Mox comme le babyface de l’opprimé, ce n’est pas un rôle que je lui associe habituellement.

Ce fut un très bon match, Mox et Cobb ont eu un excellent match en NJPW pendant le G1 Climax et c’est tout aussi bon. Mox a montré son intelligence de l’anneau en essayant de retirer les jambes de Cobb. Moxley gagne par roll up, ce qui protège Cobb puisque Cobb a dominé le match. Mox obtient enfin de l’aide avec le cercle intérieur avec Dustin Rhodes et Darby Allin, que j’adore! Il semble que nous aurons un match de plusieurs joueurs la semaine prochaine pour le spectacle de retour à la maison: Inner Circle vs Mox, Allin et Rhodes.

Tag Championship Championship Match – Kenny Omega et Hangman Page contre Lucha Brothers

Il est temps de voir qui affrontera les Young Bucks chez Revolution. Je veux vraiment que Omega et Page gagnent juste pour voir les machinations moins qu’amicales de Page être exposées, mais je ne serais pas fâché que les frères Lucha obtiennent enfin les sangles.

C’était TELLEMENT un bon match! Je suis toujours contrarié qu’une équipe non-tag ait obtenu le Tag Team Gold avant les Lucha Brothers parce que les Lucha Brothers sont CELA. ZUT. BIEN! En fait, je n’ai pas écrit grand-chose à ce sujet parce que je ne voulais pas arrêter de regarder. Omega et Page conservent ce qui signifie qu’ils feront face aux Young Bucks at Revolution! C’est Elite vs Elite at Revolution et ça va être moche. Au moins, les Bucks sont de bons sportifs et amis. Page, pas tellement. Bière de fête et nous allons à la semaine prochaine.

Nous recevons sérieusement des figurines d’action AEW. C’est super!

2-26-20 CardPAC vs Kenny Omega – Iron Man MatchBest Friends vs Butcher and BladeMatch en cage – Cody vs Wardlow

J’adore cette vidéo promotionnelle. Je suis un peu nerveux à propos de ce match en cage parce que je crains qu’ils ne compliquent les choses. Ainsi, vous ne pouvez gagner qu’en tombant ou en vous soumettant, et non en s’échappant de la cage. Cela ne semble pas trop mauvais.

D’accord, Wardlow n’est PAS PRESQUE aussi détraqué que je m’y attendais. Ce n’est pas un faible de 90 livres, mais je m’attendais à mieux. Cody obtient une énorme pop de sa ville natale. Cody n’est pas le seul, il a Brandi ET Arn Anderson, qui pourraient tous deux botter le cul de MJF.

Ce match était si bon. Cody s’est fait exploser, il semble avoir la même vision de la couleur que son père: Plus c’est mieux. J’aime que MJF ait oublié que seul Cody doit garder ses mains sur lui, Brandi et Arn ne sont pas liés par ça.

Cody obtient la victoire après que le cœur ait arrêté Moonsault de la cage. Putain de peur. Maintenant, MJF n’a pas d’issue, il doit affronter Cody à Revolution. Félicitations également à Wardlow pour l’avoir attrapé. Hé, nous avons obtenu la came de Wile E. Coyote! Le regard sur le visage de MJF, il sait qu’il est foutu.

C’est tout ce que Tiffany fait pour AEW Dynamite! Restez à l’écoute pour toute notre couverture continue!