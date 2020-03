Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 3/11/20

Tiffany’s Takes se concentre sur les élites au pays des saints des derniers jours! Comment les choses se dérouleront-elles dans AEW Dynamite de ce soir?

Je ne suis pas encore sur Jon Moxley étant Champion AEW! Tellement heureux et excité!

Page du pendu

Donc, Page n’a choisi aucun des Bucks, ou il a choisi Nick, pas Matt. Ajoute des nuances à la querelle Page vs Elite.

Ortiz vs Cody

J’adore l’hommage à Roberto Clemente, l’un des grands joueurs de baseball de tous les temps. Brandi, mais au moins elle ne s’habille pas comme une reine vaudou en herbe. Je les aime aussi se pencher sur Arn Anderson en tant qu’entraîneur de Cody.

WHOA, voici Jake et son client! On dirait Lance Archer!

Quelqu’un devrait avertir Cody de ne pas utiliser le Rack Attack (je ne connais pas le terme technique pour cela). Ça a vraiment foutu le cou de Nikki Bella. Utilisez ce mouvement avec précaution.

J’ai vraiment apprécié ce match. Je suis content qu’EAW ne fasse pas sortir le mystère du client de Jake comme ils ont le scénario d’Exalted One. Proud n Powerful a peut-être des gadgets de voyou, mais ce sont tous les deux de grands lutteurs et c’est agréable de les voir arriver à le montrer. Brandi coqueluche Santana avec une ceinture est hystérique.

Cody fait tirer Ortiz sur le chiffre quatre, mais Santana n’a pas terminé. Elite fait la sauvegarde, mais Archer reste sa main malgré cette taquinerie sur le sol.

Je ne sais pas ce qui se cache derrière le fait de cibler Nick spécifiquement autre qu’eux, peut-être vouloir l’écrire afin qu’il puisse rentrer chez lui et passer du temps avec sa femme et son nouveau bébé. Libère également une place pour Blood and Guts que je suis sûr qu’un certain Death Rider serait heureux de combler. Je dis juste.

Kris Statlander et Hikaru Shida contre Nyla Rose et Bea Priestley

Je ne reçois toujours pas Statlander, mais ça va, j’aime les autres femmes de ce match. Comme le nouveau look de Priestley, même si on dirait qu’elle a raté le mémo du poney de fête. Je ne sais pas pourquoi Statlander est si en colère contre Nyla, Nyla a battu sa juste et carré et Statlander n’aurait pas dû obtenir un match revanche pour commencer.

J’ai vraiment aimé ce match. La division féminine d’AEW a fait l’objet de nombreuses critiques, mais pour moi, ce match montre que la division évolue dans la bonne direction. Vous avez eu quatre grands athlètes mis sur un grand match avec grappling et soumissions. J’ai vraiment aimé le travail d’équipe de Shida et Statlander.

Rose et Priestley ont gagné, mais il semble que Priestley ait l’œil sur ce titre. Je ne suis pas encore prête pour que Rose abandonne le titre, pas après quelques semaines. Laissez Rose l’avoir pendant un moment.

Christopher Daniels

J’ai adoré cette promo. Daniels se moquant de Dark Order est un génie. J’adore aussi le petit clin d’œil à Troy McClure des Simpsons. Donc, la révélation de l’Exalté arrive, probablement après ces matchs.

Jurassic Express vs MJF, Butcher and Blade

C’était une sorte de match à jeter, mais j’ai vraiment apprécié. Profitez toujours de voir Jurassic Express sur le ring. Jungle Boy et Marko Stunt sont toujours amusants à regarder et Luchasaurus vs Butcher était fabuleux. À part cette plancha à l’extérieur, c’était quoi ce bordel?

Les talons ont gagné, mais c’était un bon match.

Darby Allin

Je savais que cette chose entre lui et Guevara n’était pas terminée après la Révolution. Le masque de Jéricho est AF effrayant.

Britt Baker

Tout d’abord, félicitations à Big Swole pour son mariage. De plus, AEW utilise Cedric Alexander, qui ne travaille pas pour eux, mieux que la WWE, pour qui il travaille. De plus, Britt vs Swole est une querelle derrière laquelle je peux SOO. Faisons cela!

Triangle de la mort contre Joey Janela et soirée privée

C’était vraiment un bon match! Joey Janela n’a pas obtenu une tonne de temps de sonnerie à AEW, mais il est un si bon lutteur. Cependant, Death Triangle est une TRÈS bonne équipe et ils ne sont certainement pas quelque chose à prendre à la légère, même si le nom est un peu stupide.

Les talons gagnent, mais ce match était merveilleux. Le Triangle de la mort est une force avec laquelle il faut compter. Love Best Friends et Cassidy viennent à la rescousse.

Dustin Rhodes

Je ne sais pas vraiment qui est le choix de Page, mais il a maintenant Dustin Rhodes. Si ma mémoire est bonne, Rhodes et Page étaient une assez bonne équipe il y a quelques mois.

Qui veut faire équipe avec Shawn Spears?

C’est assez amusant, mais étant donné le record de Spears, je ne bousculerais pas les portes d’AEW Dynamite pour être son partenaire. Au moins certains des gars étaient mignons.

3-18-20 AEW Dynamite CardLucha Brothers vs Best FriensExalted One RevealedInner Circle vs Elite – Le gagnant obtient un avantage dans Blood and GutsRègles sur le sang et les tripes

2 hommes entrent dans la cage pour un tour de cinq minutes. Après cela, toutes les deux minutes, UN homme entrera dans la cage et alternera entre les équipes en commençant par celui qui remportera le match à six de la semaine prochaine. Le match commence lorsque les dix hommes sont entrés. Pas de chutes, de décomptes ou d’échappements à la cage. La victoire ne peut se faire que par soumission ou abandon.

Cody et AEW se penchent sur les anciens jeux de guerre, pas sur la WWE, un non-sens édulcoré et flippy. Bien pour lui.

Jon Moxley

Mox en noir… MOUM. Je ne sais pas où cela est filmé, cela ne ressemble pas à la maison de Mox. Mox étant suspendu médicalement, ne pense pas que ça va l’arrêter. Je pense toujours qu’il fera partie de Blood and Guts.

Vous devez être un SOB dur pour appeler Jake Hager une chienne. Mox sera à Blood and Guts, HOPEFULLY dans le match Blood and Guts. Allez, Cody, mets-le dedans!

Page du pendu et Dustin Rhodes vs Inner Circle

J’aime cette idée du choix du partenaire de Page qui lui est retiré et qui ajoute à son éloignement avec l’élite.

Ce fut un grand match. Page se prouvant qu’il était mieux seul, sans que l’Elite le traîne. J’ai adoré Jericho en se moquant de Page, mais prendre de la bière aux fans, même si ce sont des plantes, me donne la chair de poule avec tout ce qui se passe.

Page obtient la victoire pour son équipe, mais cela ne l’a pas aidé avec le cercle intérieur puisque la plupart des Élites étaient à l’hôpital avec Nick. Oh, Omega à la rescousse! Ou pas.

Oh, ils sont de retour! Cody est de retour de l’hôpital au moins. Inner Circle s’assure essentiellement que l’élite doit faire appel à des renforts pour gagner du sang et des tripes en éliminant la page, mais Matt à la rescousse! Matt mettant ses sentiments de côté pour aider Page est une ride intéressante à cette histoire. Fair’s fair. Il semble donc que l’Elite sera en baisse de quelques hommes dans quelques semaines.