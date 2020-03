Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 3-18-20

Le chaos des coronavirus s’est propagé à AEW, les forçant à chercher refuge à Daily’s Place. Est-ce que les élites gouverneront toujours la soirée sans la foule?

Cody! Je suis reconnaissant que la lutte soit toujours là pour nous distraire du chaos absolu. Cela dit, AEW sans foule est bizarre comme un putain d’enfer. J’adore Cody qui essaie de jouer le rôle de pacificateur dans l’élite, mais je fais partie de l’équipe Matt Jackson. Page agit de manière louche et feuilletée depuis des mois et ce n’est la faute de personne, mais la sienne. Faire de Matt le meilleur homme quand Page est celui qui est une bite est insultant.

D’accord, Cody, coupe le BS, demande à Mox de rejoindre le cercle intérieur de Blood and Guts.

Best Friends vs Lucha Brothers

D’accord, j’aime que AEW ait au moins des lutteurs dans la foule. J’adore aussi Brandi ramasser le micro pour remplacer Justin Roberts.

Ce fut un très bon match, sans grande surprise. Même avec les vestiaires dans la foule, c’était fabuleux. Lucha Bros gagne mais je suis intrigué par la suggestion de Street Fight. Le câlin de distanciation sociale était également hilarant.

Penelope Ford contre Riho contre Hikaru Shida contre Kris Statlander

Où sont Big Swole et Britt Baker? Shida et Statlander battant Ford et Sabian étaient hilarants. Je suis un peu perplexe pourquoi il ne semblait y avoir personne dans la foule pour ce match, à moins qu’ils ne voulaient pas que les gars les appellent.

D’accord, ce match est fantastique! AEW, mettre les meilleurs interprètes de la division féminine pour vraiment montrer le potentiel de la division est génial! Je suis tellement content que Shida ait gagné! Son vs Nyla Rose va incroyable!

Tony Schiavone et Colt Cabana

Je n’aime pas Colt Cabana. Il ne fait rien pour moi.

Jon Moxley

Mox n’est toujours pas effacé, ce qui est nul. Je l’aime se frotter dans cette belle voiture. Je le veux dans Blood and Guts SOO bad. De plus, il ne rentre pas dans sa voiture, ce qui me fait rire.

Butcher and Blade vs Jurassic Express

Comme ça, ils gardent les gars dans la foule. Match fabuleux des deux équipes. Je pense que MJF a besoin de trouver de nouveaux laquais, Butcher et Blade continuent de le laisser tomber.

Exalted One Reveal

Désolé, c’est un non pour moi. Si AEW veut vraiment maximiser le potentiel de l’Ordre des Ténèbres, Brodie Lee n’est pas la personne à être l’Exalté. Il est au mieux un talent de mi-carte qui n’a jamais eu de gadget réussi par lui-même. J’espère que ce sera révélé être un mensonge et Matt Hardy sera le VRAI Exalté plus tard.

Lance Archer et Jake Roberts

Quiconque a pensé à cet appariement mérite une augmentation. Archer est plutôt bon au micro, mais le jumeler avec un maître du micro comme Jake Roberts est un génie.

Carte à venir pour la prochaine dynamite… quand c’est le casMatch de bûcheron – Luchasaurus vs WardlowBest Friends vs Lucha BrothersBlood and Guts LA SEMAINE PROCHAINEInner Circle vs Elite

J’adore Brandi garder Kayfabe en n’étant pas enthousiaste à propos du cercle intérieur.

J’adore Guevara chanter «Judas» pour Jéricho.

J’ai adoré ce match! Même sans une grande foule, c’était un match amusant à regarder. J’adore les vestiaires étant la foule et applaudissant tout le monde. Je ne suis pas surpris que Inner Circle ait gagné, les talons avaient toujours l’avantage dans les jeux de guerre originaux. Matt Hardy révélé comme remplaçant pour Nick Jackson a été une surprise mais aussi une déception. Je comprends pourquoi à cause de sa connexion avec les Bucks, mais on a l’impression qu’ils essaient de jeter un os aux gens qui s’attendaient à ce que Hardy soit l’Exalté. Mox conviendrait mieux pour le remplaçant de Nick, car il a de l’histoire avec le cercle intérieur, mais j’espère que son rôle dans Blood and Guts sera une course en situation. Nous verrons la semaine prochaine… j’espère.

C’est tout pour les prises AEW Dynamite de Tiffany! Branchez-vous la semaine prochaine pour plus de couverture… j’espère.