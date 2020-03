Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 3-25-20

Le match Blood and Guts a peut-être été reporté, mais il y en aura beaucoup dans le deuxième épisode gratuit d’AEW Dynamite!

C’est encore si bizarre de ne pas avoir de monde pour ces enregistrements. Ainsi, Schiavone est rejoint par Cody ET Kenny Omega; au moins pour ce soir et c’est une jolie carte empilée qui semble surtout remplie de gens qui sont à distance de conduite de Jacksonville ou qui sont restés la semaine. Brandi remplace à nouveau Justin Roberts.

Cody vs Jimmy Havoc

Première correspondance aléatoire dans une carte d’entre eux. C’est quand même assez bon. Maintenant que je regarde Cody loin de la WWE, je suis surpris de ne pas réaliser à quel point il est vraiment bon. Même un match aléatoire, pas complètement génial est toujours assez observable avec Cody impliqué. J’aime aussi que les talons regardent et encouragent Havoc. Ça craint de ne pas avoir les gars dans la foule, mais la sécurité d’abord. Cody obtient la victoire et le baiser de victoire de Brandi.

Promo Jake Roberts

J’adore Jake Roberts, je pense qu’il est un lutteur sous-estimé à son apogée et une promo phénoménale, mais inférer que la femme d’un homme est une salope a cessé d’être acceptable dans les années 2000, et n’était pas vraiment acceptable non plus. Je suis crispé de voir ce qui se passe quand Cody et Lance Archer entrent en collision, alors ça a fonctionné, mais la référence Brandi est un peu “pouah”.

Darby Allin Promo

Je pense que la quarantaine arrive à Allin, cette merde était sombre.

Darby Allin vs Kip Sabian avec Penelope Ford

Match aléatoire # 2. C’est un autre joyau. Sabian a un réel avenir en tant que talent de haut niveau et Penelope Ford va illuminer la division féminine. Allin gagne avec un coup d’épingle unique, mais c’était vraiment un super match. Bravo aux deux gars.

Jake Hager contre Chico Adams

Comme le package vidéo pour Hager. Le match est un squash, ce qui est à prévoir puisque Hager est en train de devenir la première grande querelle de Mox en tant que champion. Honnêtement, le match n’a pas grand chose à dire, la VRAIE histoire est qu’il semble que Mox ait été EFFACÉ !!!! Il est apparu après la victoire inévitable de Hager et tout l’enfer s’est déchaîné. Hager de ne pas vendre le Paradigm Shift est effrayant, mais cela le fait définitivement ressembler à une menace légitime pour Mox.

IL EST AUTORISÉ !! Mox vs Hager va être BLOODY!

Brodie Lee Promo

J’espère toujours que Brodie Lee étant l’Exalted One est un hareng rouge parce que j’ai perdu tout intérêt pour cette histoire après la révélation. Dark Order a besoin d’une GRANDE étoile, Lee n’est même pas une étoile moyenne.

Ainsi, l’Ordre des Ténèbres est passé de culte à une société corrompue / famille mafieuse. Nan. Ne pas le sentir.

Brodie Lee contre QT Marshall

Je ne ressens PAS ce match. Je n’ai jamais été vraiment impressionné par Lee quand il était à la WWE, mais le fait qu’il soit hors de la WWE ne l’aide pas non plus. Encore une fois, AEW aurait dû obtenir une GRANDE star prouvée, pas un mid-carder qui n’a jamais réussi son propre gadget.

Segment Matt Hardy

Je suis toujours fâché que Hardy ne soit pas l’Exalté. Je l’aime faire une faveur aux Bucks, mais je voulais qu’il soit l’Exalté.

J’aime que nous recevions une mise à jour sur Nick. Je n’ai pas entendu si son bébé était encore né.

Match de championnat AAA Mega Championship – Kenny Omega contre Sammy Guevara

D’accord, AIMEZ les signes dans la foule.

Je ne suis pas le plus grand fan d’Omega au monde, mais ce match était plutôt bon, moins Guevara essayant de se moquer du dessin de Brandi Rhodes. Il était encore bien trop long pour un match de titre non-AEW sur un spectacle sans foule. La victoire d’Omega n’était pas une surprise. Bon match, mais ça a duré trop longtemps pour moi.

Matt Hardy et Chris Jericho

Il a été révélé sur Twitter plus tôt cette semaine que, bien qu’ils aient tous les deux travaillé à la WWE pendant vingt ans, que ce soit ou non, Chris Jericho et Matt Hardy n’ont JAMAIS eu un segment un contre un ensemble. J’adore le caméraman qui fait «Judas» pour Jéricho.

J’aime que la première réaction de Jericho à toute menace soit d’utiliser le fait que lui et la menace sont des amis qui remontent le temps pour essayer d’inciter la menace à rejoindre Inner Circle. Il a essayé avec Mox, ça n’a pas marché, maintenant il essaie avec Hardy. Aussi, j’adore jouer avec Vanguard 1.

Je ne sais pas quoi penser du pouvoir de téléportation de Hardy. On a l’impression qu’ils veulent qu’il soit une sorte de personnage d’Undertaker, mais cela ne fonctionne pas. Cela dit, Jericho étant tout “WTF est votre problème, mec” contre le dérangement de Matt est HILAIRE!

Jéricho n’apprécie pas qu’on lui dise «non». Au moins, ils maintiennent la construction de Blood and Guts. Je suis honnêtement surpris que les cheveux de Jéricho n’aient pas pris feu. Toujours pas à bord avec Hardy essayant d’être un hybride Taker / Kane.

C’est tout pour Tiffany’s Takes for AEW Dynamite! Restez à l’écoute pour une couverture continue.