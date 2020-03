Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 3/4/2020

La révolution AEW est venue et est partie! Qui restera debout alors que les élites descendent sur Denver, Colorado?

Jon Moxley

Toujours aussi excité à l’idée que Jon Moxley soit champion AEW! Ce n’est pas un écart, ce n’est pas un jetable parce que le champion a eu des ennuis, AEW a choisi Mox pour être leur champion parce qu’ils ont vu le vrai talent que Mox a toujours eu.

J’ai adoré cette pop pour Mox, pas aussi fort qu’en 2016, mais certainement aussi sincère. Mox pourrait prétendre être un lutteur de type People’s Champ. J’ai adoré cette promo! Il a semblé sincèrement sincère. En tant que personne qui a grandi en regardant «Sports Entertainment», AEW ramener la «lutte professionnelle» est une telle bouffée d’air frais. J’adore Mox qui veut être un champion de combat.

Il s’agit de la première promo de 20 minutes dans AEW, mais cela ne l’a pas semblé parce que Jericho et Mox sont juste si bons sur le micro, ils l’ont gardé en mouvement. J’aime aussi que Jericho se retire de la télévision avec cette stipulation; avec Jericho étant fou qu’il a été joué par Mox sur l’œil; comme ça a vraiment fait une putain de différence. J’aime aussi la façon dont Jericho garde le cercle intérieur au chaud en le menaçant pour toute la liste.

Donc, Jericho laisse entendre que Lance Archer est son nouveau pistolet loué. J’aime ça.

SCU et Colt Cabana vs Dark Order

Donc, il semble que tout va bien avec SCU après samedi. Je n’ai jamais vu Colt Cabana lutter, donc je suis intrigué par ça. Il a l’air et agit comme une gaffe cependant.

C’était un super match! Non vendu sur Colt Cabana, il semble être un peu trop maladroit à mon goût, mais je suis content qu’il ait remporté la victoire pour son équipe. Super match! Alors, qui est l’Exalté?

J’adore le retour sur ce match de tag AMAZING de Revolution. Un si bon match!

Big Swole vs Leva Bates

Britt est ici au large de sa victoire de match tag de Dark. Elle et Schiavone pourraient être une excellente équipe d’accueil.

Swole est là! Elle va avoir les mains pleines pour essayer de faire un bon match avec Leva Bates, mais ça devrait être intéressant.

Ce n’était pas vraiment un match… grrr, mais Swole a gagné, c’est ce qui compte, mais j’aurais aimé que ça dure plus longtemps.

Promo Cody

D’accord, c’était inattendu. De toutes les choses que j’attendais avec cette promo de Cody, Jake “The Snake” Roberts sortant et coupant une promo comme lui seul, n’était PAS sur ma carte de bingo. J’ai une assez bonne idée de qui pourrait être le client de Roberts, mais nous verrons.

Une chose que j’aime chez AEW, c’est la façon dont ils utilisent les légendes. Ils ne les mettent pas dans des matchs contre des talents plus jeunes, sauf pour DDP. Ils les utilisent comme gestionnaires, ils les utilisent comme personnes préparant la prochaine génération. C’est quelque chose que la WWE devrait vraiment faire au lieu d’avoir 53 ans battre les jeunes talents pour le premier prix.

Chuck Taylor vs PAC

Un autre match issu de Revolution. Ce fut un très bon match, mais la plus grande histoire est la nouvelle alliance de PAC avec les frères Lucha, «Death Triangle». Je repenserais le nom, mais j’adore l’équipe. Trois gars se sentant négligés quand il s’agit de la photo de titre qui sort tout le monde.

Shawn Spears et Tully Blanchard

Ces deux sont amusants ensemble, et la recherche du nouveau partenaire de Spears est toujours en cours, pas sûr que quiconque veuille taguer avec un gars connu pour avoir laissé ses partenaires se débrouiller seuls dans le ring.

QT Marshall avec Brandi Rhodes et Dustin Rhodes vs Jake Hager avec Santana et Ortiz

Ok, donc apparemment, Marshall et Dustin sont une nouvelle équipe de tag appelée “Natural Nightmares”… pas fous du nom, mais nous verrons comment ça se passe.

Soyons réalistes, nous savions tous que Marshall allait être tué. Le but de ce match était de construire un possible cercle Elite vs Inner pour Blood and Guts et de poursuivre le scénario de «l’implosion de l’élite». Cela dit, je suis tellement déçu que Matt Jackson et Hangman Page aient un match à un contre un.

3-11 Carte AEW DynamiteCody vs OrtizDeath Triangle in ActionBlood and Guts RulesJurassic Express vs MJF, Butcher and BladeMJF Promo

Ouais, cette chemise est moche et boiteuse. J’ai hâte que Cody trouve un moyen de remettre la main sur MJF. J’ai ri de l’ombre jetée sur le tatouage de Cody.

Jon Moxley et Darby Allin contre Chris Jericho et Sammy Guevara

Eh bien, vous deviez vous attendre à ce que Jericho ait un plan de sauvegarde et n’entre pas encore dans cette absence de 60 jours. Mox s’est fait sauter par le cercle intérieur avant le début du match, ce qui a laissé Darby Allin continuer seul. J’aime qu’Allin ait fait un sacré combat, mais Inner Circle a pris celui-ci, Jericho sera toujours là la semaine prochaine, MAIS Jericho n’a pas épinglé Mox. Donnez à Mox son dû, il est revenu et a parcouru une table avec une bombe électrique de style bouclier pour son problème. Ce sera un méchant combat jusqu’à la fin. Je ne peux pas attendre.

