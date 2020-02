Tiffany’s Takes: AEW Dynamite 5 février 2020

Les élites sont à Huntsville, en Alabama! Vont-ils atteindre les étoiles ou s’écraser?

Jon Moxley vs Ortiz

Je suis un peu jazzé pour ça. Santana et Ortiz n’ont pas fait autant de matchs en simple depuis leur arrivée à AEW! Faisons cela!

L’entrée de Mox est toujours une expérience. J’adore qu’on l’appelle “The Big Boss”. De plus, j’aime ce nouveau cache-œil. Je donne également des accessoires Mox pour maintenir l’histoire des blessures au Japon.

J’aimais tellement ce match et je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Les deux gars ont fait un excellent travail ici. Mox et Ortiz se sont vendus comme des fous l’un pour l’autre. J’étais en fait surpris que Mox ait fait un si bon travail d’être le babyface en péril, surtout avec cet œil. La victoire de Mox n’était pas une surprise, bien sûr, mais lui et Ortiz ont fait un excellent travail. Même la norme, sauter derrière la tache arrière était bonne, mais j’aime que AEW garde Mox fort.

Mox raillant Jericho avec ces clés de voiture était hilarant! Utiliser la clé pour essayer de faire sortir l’œil de Santana était dérangeant, mais ça marche aussi, juste un peu effrayant. De plus, qui lutte avec les clés de sa voiture dans sa poche?

Meilleurs amis et Orange Cassidy vs SCU

J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert que Chris Jericho et Christopher Daniels n’avaient JAMAIS eu de match ensemble. Comment est-ce possible?! Cela doit être corrigé! Allez-y, AEW!

Ce fut un très bon match! SCU essaie de revenir dans un endroit pour obtenir une revanche de Page et Omega, qu’ils auraient dû obtenir de toute façon, mais de toute façon. Je ne reçois toujours pas Orange Cassidy et je ne le ferai probablement jamais, mais Trent? est incroyable et j’aime le regarder.

SCU obtient la victoire, mais Dark Order arrive avec le battement de tout le monde. AEW a montré un peu de lumière en montrant Kaz et Sky attendant presque que Dark Order apparaisse. Aussi, où diable était Christopher Daniels. Le grand gars masqué est trop gros pour être Daniels, alors où était-il? J’adore Cassidy tourner l’Ordre des Ténèbres vers le bas, mais le beatdown était amusant aussi.

Oh, il y a Christopher Daniels. Vous vous demandez s’il est l’Exalté?

Ils construisent vraiment ce Cody en train de se faire ses cils. Je sens des manigances et des hijinks à pied.

Britt Baker contre Yuka Sakazaki

Avons-nous déjà parlé de ce que le génie a fait pour AEW de signer un vrai dentiste sur leur liste? Britt Baker peut non seulement vous fouetter le cul, mais elle remplacera les dents qu’elle a cassées! Tout le monde gagne!

OH, Yuka a fait partie de certains des premiers matchs féminins pré-Dynamite! Oui, nous avons eu Aubrey Edwards!

Ce match… n’était pas génial. Ce n’était pas de la merde, mais c’était un peu bâclé. Je dirai que certains de ces coups de poing semblaient plus rigides que la normale. Je détestais l’arrivée, mais Britt a récupéré le sien en battant l’enfer de Yuka. J’aime beaucoup ce talon Britt Baker plus que le smiley. Pauvre Yuka, elle a légitimement perdu une dent et s’est mise dans le Lockjaw, ce qui ne se serait pas senti bien.

Kenny Omega, Page du pendu et les Young Bucks contre Lucha Brothers et Butcher and Blade (avec Bunny)

Il est intéressant de noter que Kenny et les Bucks sont «The Elite», mais Page est répertorié séparément, mais ils sont sortis sur la même musique et Page a laissé The Elite derrière pour monter sur le ring. Conte subtil ici.

Je dirai que j’aime Omega et Page qui essaient d’agir comme des champions par équipe, mais les fissures sont là.

Bucks vs Lucha Brothers est une lutte pour toujours contre l’équipe. Cela attirera toujours l’attention parce que les deux équipes sont SI bonnes.

Il est intéressant de noter que Omega et les Bucks ont essentiellement ignoré Page pour une bonne partie de ce match. N’aide pas les choses, les gars.

Putain, quelle est la force de Page, Butcher n’est pas un poids plume!

Les Lucha Brothers ont une victoire éclatante sur les Tag Team Champions. Ils ont eu de l’aide, bien sûr, mais ils sont en ligne pour un tir au titre … ou devraient l’être et les fissures dans l’élite se développent. Omega essayant de jouer le pacificateur est sympa. J’adore la petite chose de Page qui attrape littéralement une bière en sortant du ring. Cette implosion est TELLEMENT bonne télé.

D’accord, allons-nous officialiser le fait que Omega et Riho sortent ensemble, au moins à kayfabe, car ils semblent jouer comme ils le font. Le partenariat Pac / Nyla Rose est étrange, mais aussi très convaincant, c’est comme une version miroir d’Omega et Riho. Au moins, Pac n’avait pas attaqué Riho, je pense que la merde aurait été laide si cela s’était produit.

Sammy Guevara vs Darby Allin à Revolution? Je suis jeu!

Kip Sabian (avec Penelope Ford) contre Joey Janela

Donc, c’est le petit ami actuel de Penelope Ford contre son ex-petit ami AUJOURD’HUI sur Jerry Springer… euh… Dynamite. En fait, je pensais qu’ils enregistreraient ce match pour Revolution en tant que match de mi-carte avant le spectacle.

En fait, ce match est vraiment bon. Je suis impressionné. Pensez toujours qu’ils devraient l’enregistrer pour PPV, mais c’est vraiment bon. Janela est comme Mox et Allin, ce n’est pas un babyface stéréotypé, mais il est amusant à rechercher car il ne se fout pas.

Félicitations à Penelope Ford pour avoir pris cette bosse, qui ressemblait à une blessure légitime. De plus, c’est 2020, pouvons-nous arrêter d’avoir des femmes utilisées comme prix dans une querelle de lutte? Aussi, pas cool d’appeler Ford un Jezebel.

2-12-202 Dynamite Card: Jon Moxley vs Santana, SCU vs Kenny Omega et Hangman Page, Nyla Rose vs Riho,

Ainsi, les fissures sont vraiment visibles avec l’Elite. La page est faite avec toute cette merde. Au moins, il a un PITCHER de bière à boire directement.

Cody et MJF

Eh bien, nous allons faire cela, apparemment. Cody prendra dix coups de fouet, un pour chaque promesse prétendument vide qu’il a faite à MJF. J’aime que tout le monde veuille vraiment à quel point cela va être mauvais. Props à Cody pour l’avoir suivi.

Saint Jésus et tous les saints et apôtres, c’était difficile à observer. J’ai vu des clips de Sandman en train de baiser Tommy Dreamer et c’était aussi difficile à regarder que ça. Pour mémoire, Sandman caning Tommy Dreamer a contribué à faire de Dreamer LE babyface le plus performant de l’ECW à l’époque, quelque chose qu’il a maintenu même à l’époque de la WWE ECW parce que le public a vu Dreamer prendre cette raclée et ne pas abandonner. On dirait qu’EAW fait de même avec Cody et je dis que cela a fonctionné. La foule était toujours derrière Cody.

Les ennemis et amis de Cody réunis pour regarder étaient une touche intéressante et une grande narration, TBH. C’était BRUTAL, mais ça racontait une belle histoire. MJF est maintenant l’homme le plus détesté d’AEW et Cody est un babyface haut de gamme. Je dirais qu’il est LA face supérieure, mais je dis toujours que Mox a cette couronne particulière et Cody aura du mal à la déloger de sa tête.