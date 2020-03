Tiffany’s Takes: AEW Revolution 29/02/20

AEW Revolution est sur le point d’être télévisé! Qui seront les dernières personnes debout?

SCU vs Dark Order

IMO, Dark Order a déjà gagné cela, peu importe s’ils tombent ou non parce qu’ils ont amené Scorpio Sky et Frankie Kazarian à se méfier de Christopher Daniels.

C’était TELLEMENT un super match! Les deux parties étaient en pleine forme et ont fait un sacré spectacle. Evil Uno n’a pas l’air d’avoir cette forme, mais il peut se déplacer pour sa taille et joue très bien le rôle de talon.

Dark Order obtient la victoire, mais comme je l’ai dit plus tôt, ils avaient déjà gagné.

Je ne sais pas POURQUOI Colt Cabana est ici, j’espère qu’il n’est PAS l’Exalté. Non, il se fait botter le cul.

Daniels m’a donné une crise cardiaque avec cette silhouette à capuchon. Donc, Daniels a fait ses preuves auprès de ses garçons… ou pas? Je suppose que nous saurons quand l’Exalté arrivera.

PAC vs Orange Cassidy

J’avais tout oublié du fait que PAC avait sorti Cassidy lors d’un match il y a quelques mois. Je suis “eh” sur ce match, mais je pourrais être surpris.

D’accord, je m’ennuie. Fait-il autre chose? Oh, bon déménagement là-bas, mais je m’ennuie toujours. Mettez fin à ce fou PAC.

Eh bien, ça va mieux que ce à quoi je m’attendais, mais je ne suis pas dedans. Euh, que font les Lucha Bros ici? Nous avons eu le chaos! Cassidy tape sur les anneaux de Saturne ou la vengeance des elfes, faites votre choix. C’était… quelque chose.

Sammy Guevara contre Darby Allin

Je suis un peu surpris que Guevara soit venu seul, je suppose que le cercle intérieur se prépare pour plus tard ce soir.

D’accord, j’étais prêt à chanter les louanges de ce match, puis Allin a bâclé cette plongée suicide, ouais. Bon sur Guevara pour le vendre de toute façon. J’aime que AEW autorise les armes au bord du ring, mais pas dans le ring. Putain de merde, ça… 630 à travers la table (Merci, Twitter).

D’accord, je suis de retour après ce botch. Ceci est vraiment bon. Je ne sais pas si ces gars-là pourraient être un combat pour toujours, mais c’est possible.

Allin obtient la victoire, à ma grande surprise, mais ce fut un grand match! Hager sauve le cul de Guevara, mais ce n’est probablement pas fini. Serait-ce une configuration pour Blood and Guts?

Dustin Rhodes vs Jake Hager

Ce match était celui sur lequel j’étais «hein». J’adore Dustin Rhodes, mais je ne suis pas fan de Hager’s. J’espère que c’est sa femme qu’il essaie de baiser.

Je m’attendais à un squash, étant donné les antécédents de Hager, je suis heureux que cela ne se soit pas produit. Ce fut un très bon match pour les deux gars. Rhodes a 50 ans, mais il a plus que tenu le coup avec Hager, qui est un lutteur amateur ET un combattant du MMA. J’aime que la fille de Hager le garde motivé. D’accord, j’espère VRAIMENT que ce baiser a été effacé à l’avance parce que… OUI.

DAMN, c’est un COMBAT! Rhodes et Hager se battent mutuellement.

Je ne suis pas surpris que Hager ait gagné, je m’y attendais, je suis juste content que Dustin Rhodes ait eu un super match pour montrer à quel point il est toujours bon.

Je suis tellement content de Blood and Guts, qui est War Games, juste sans le nom.

Cody vs MJF

Ce fut l’un des matchs marquants de la soirée. Réglons cette merde. Cody est sorti avec un coup de cou et une tonne d’amis. Grande sensation de combat.

Ce match était plutôt bon. Il ne pouvait pas espérer être à la hauteur du battage médiatique, pas après presque trois mois de construction, mais c’était sacrément proche. Cody allant jusqu’à Gorilla pour donner l’élan à la corde à linge MJF était hilarant. Aimant également Brandi se cachant derrière les AA après avoir lancé de la bière sur Waldo.

J’ai vraiment apprécié ce match. Il semblait y avoir tellement en jeu et il y avait un grand sentiment de combat. J’aurais pu me passer du spectacle au bord du ring entre Waldo, AA et Brandi, mais cela n’a rien enlevé au match. Aussi, BIG bravo à Brandi pour n’avoir aucune crainte à cet endroit avec Waldo.

J’adore les appels poussiéreux et MJF implore la miséricorde. Je ne suis pas d’accord avec le fait que MJF aille plus loin, cela aurait dû être le match de rachat de Cody. Je suppose que cela va de l’avant.

AEW Tag Team Championship – Kenny Omega et le pendu Adam Page contre les Young Bucks

Je suis un peu surpris que ce soit le troisième match sur la carte, mais je suppose qu’il y a une histoire plus grande à raconter plus tard. Ou je suis habitué à ce que NJPW place tous les matchs mineurs tôt et place les matchs de titre plus tard.

Je trouve intéressant qu’il n’y ait pas eu de commentaire sarcastique sur… l’intro de Page.

J’aime le fait qu’ils insistent sur le fait qu’Omega doit compter sur son partenaire peu fiable pour battre les Bucks à cause du Iron Man Match de mercredi. D’accord, cet endroit était dégoûtant. J’adore que ça a énervé Matt.

En termes de narration, ce fut un match fabuleux. J’adore cette page, c’est comme “Fuck ces gars” et Omega ne l’aime pas. D’accord, les gants enlevés, Page et Omega veulent se battre, les Bucks aussi.

C’était un si bon match! Je ne sais pas si les Elites vont imploser ce soir, mais ils se rapprochent. D’autant plus que les deux parties se connaissent si bien.

Oh, tu es toujours là. Désolé, je me suis tellement enveloppé dans ce match incroyable, j’ai oublié de prendre des notes. Cette merde est incroyable! Les mâles ont eu beaucoup de mal à n’être que des singes, mais ils ont fermé cela avec un travail incroyable et des histoires.

SI j’avais une emprise sur ce match, c’est la longueur. Je ne suis pas un fan de longs matchs parce que je pense que cela enlève de la narration, mais c’était un grand match ET a raconté une grande histoire. Omega et Page ont gagné, ce qui me déçoit un peu car j’ai l’impression que le temps est venu pour les Bucks d’être au sommet. J’aime que les Bucks veulent montrer qu’il n’y a pas de rancune, c’était juste des affaires, mais Page le prend aussi personnellement.

Championnat féminin AEW – Nyla Rose contre Kris Statlander

Le seul match qui ne me passionne pas. J’aime Nyla, mais je n’aime pas Statlander et je ne pense pas qu’elle aurait dû obtenir un autre coup de titre. Big Swole a été en feu ces derniers temps et son exclusion m’irrite.

Ce match était plutôt bon étant donné qu’il n’y avait pas de véritable histoire ou de construction. Rose et Statlander ont très bien travaillé ensemble et se sont bien assortis.

Je sais que beaucoup de gens sur Twitter étaient fous que Rose vs Statlander ait raison après ce match incroyable, mais c’est le seul match sur la carte sans histoire ni construction, donc, à mon avis, c’est au bon endroit. PAC vs Orange Cassidy a en fait quelque chose derrière une histoire, donc le mettre ici aurait été un gaspillage.