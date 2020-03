Tiffany’s Takes: AEW sur YouTube – BTE # 195 & AEW Dark 3-17-20

Alors que le monde descend dans le chaos des coronavirus, les élites d’AEW essaient de le maintenir ensemble; mais comment réussiront-ils?

Être l’élite # 195 – Celui avec les étoiles

Kenny nous donne une mise à jour sur sa main. Toujours dans un casting. J’espère qu’il sera effacé à temps pour AEW Blood and Guts … si Blood and Guts se produit. Bombardement vidéo de Santana en arrière-plan, essayant de démarrer la merde. Peu importe, nous ferons cette petite mise à jour ailleurs, Santana les a suivis. C’est de la merde de cour d’école. D’accord, ce n’est peut-être pas Santana parce que le gars a juste couru comme une petite garce effrayée. C’est l’anniversaire de Matt Jackson! Il prétend avoir vingt-cinq ans… Wikipédia dit différemment, ou je l’ai mal entendu. De toute façon, il obtient ce qui ressemble à une pizza! Non, les cookies, et ils ne sont même pas des pépites de chocolat. Ooh, ce qui est dans la boîte. NOUVEAU NIKE… quelque chose ou d’autres! Des chaussures cool, mon frère. Ils ont fait irruption en superkicking Scorpio Sky.Brandon fanboying sur Omega et Page vs Young Bucks et ils ne l’ont pas. Oh, tout le monde est beaucoup plus intéressé par Meltzer qui leur donne six étoiles. Bien mérité, je pourrais ajouter. Pas de high fives pour Kenny. Quelqu’un doit le dire à Page. Pas sûr qu’il s’en soucie, mais il a besoin de le savoir. Tony Schiavone! Tony souffle de la fumée dans le cul de Matt et Matt ne l’a pas. Oh, Schiavone aime Barista! Matt et ne pense pas que le match ait obtenu six étoiles. Oh, Schiavone donne des cours de barista… sur un Keurig. Ces gars sont ridicules et c’est tellement amusant.PSA – Annonce publique Swole: Presque tous les magasins vendent du déodorant … veuillez l’utiliser.Brandon Cutler et Nakazawa léchant leurs blessures et Avalon le frottant.Colt Cabana est une gaffe et maintenant Brandon essuie la perte. ivre… encore. Cutler essayant de faire beau. La page est bizarre. Brandon remue le pot. Page était encore un peu endolori par le triple superkick, mais étant donné la façon dont il agissait, je n’aurais pas blâmé Kenny ou les Bucks pour cela. D’accord, Brandon ne remue pas le pot, il essaie de ramener Page sur le côté, mais je pense que les choses entre Page et Matt sont passées au point de réparer. Page ne veut pas entendre qu’il pourrait être responsable de la rupture de son amitié avec les Bucks ou que Matt avait bien le droit de le renvoyer. Il préfère simplement blâmer les Bucks et ne pas se regarder dans le miroir. Page ne savait pas que Nick avait été retiré. Peut-être que Page changerait son air… Non. Il n’ira pas à l’hôpital mais il se sent mal, comme il se doit. Matt a l’air fatigué. Nick ira bien, mais il sera absent pendant un certain temps. Matt veut parler du Coronavirus. Personne ne savait à quel point le coronavirus serait sauvage. Des sons comme AEW seront dans le Daily’s Place pour le moment. Heureux qu’ils prennent cela au sérieux.

AEW Dark – 3-17-20: Salt Lake City Slapfight

Peter Avalon vs Colt Cabana

Eh bien, la querelle sur qui est le pire lutteur / le plus grand perdant d’AEW continue, et, personnellement, j’ajouterais Colt Cabana à cette liste, mais c’est moi.

Le match s’est bien passé, je ne peux pas dire que j’ai été impressionné par Avalon ou Cabana, mais ce n’était pas terrible. Je ne sais pas ce qui se passait avec eux se battant contre Leva Bates, mais c’était… bizarre. Cabana a obtenu le W, mais je n’appellerais pas ce match vainqueur.

Tony et Dasha et ce qui semble être un écran vert assez évident.

Christopher Daniels contre Stu Grayson

La semaine dernière, Christopher Daniels s’est moqué de l’Ordre des Ténèbres et a proposé de prouver qu’il n’y avait pas d’Exalted One en affrontant Stu Grayson et Evil Uno dans des matchs en simple séparés. Il est temps de mettre l’argent liquide là où le yap est.

C’était un GRAND match! Grayson a fait un bon travail de couverture pour Daniels dans des endroits où il n’était pas aussi pointu. Daniels a gagné, confirmant sa prétention sur l’Exalted One. J’espère vraiment que c’est Matt Hardy parce que n’importe qui d’autre pourrait simplement flop après toute cette construction.

Penelope Ford vs Riho

Premier match de Riho en simple depuis sa défaite contre Nyla Rose. Ce fut un match assez percutant, auquel je ne m’attendais pas pour Dark. Kip Sabian a mérité ses baisers en aidant à distraire Riho, mais c’est l’intelligence de Ford qui lui permettrait de gagner Riho en utilisant l’arbitre comme distraction. Il semblait que Taz s’amusait beaucoup trop avec son dessin sur le charmant Norther Lights Suplex de Ford.

Spectacles à venir: Dynamite de Daily’s Place demain, montre que dans un avenir prévisible, cela se fera dans un ensemble sans fans.

TH2 contre Brandon Cutler et Michael Nakazawa

Match 2 de l’histoire du plus grand perdant. Comment c’était? Eh bien, Nakazawa était essentiellement le jouet à mâcher de TH2 pour la moitié du match. Je dirai que si le but de tout cela est de faire de Cutler un babyface à carte basse que les fans veulent voir gagner, ils font du bon travail. TH2 a remporté la victoire, mais ce n’est pas parce que Nakazawa et Cutler n’ont pas essayé, en particulier Cutler.

C’est tout pour Tiffany’s Takes pour les émissions YouTube de AEW! Branchez-vous demain pour AEW Dynamite.