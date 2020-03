Tiffany’s Takes: Être l’élite # 193 + 94 et AEW Dark Ep 23 + 24

Tiffany’s Takes joue un peu sur les dernières émissions YouTube depuis Revolution!

Être l’élite 193 – Celui avec le tatouageTous les gars hétéros sont battus en enfer après ce match de tag à Revolution, le gars qui boit est frais comme une marguerite. Le bébé de Nick est attendu, il n’y a pas eu d’annonce mais elle était clairement enceinte pendant l’épisode de Noël. Les Danois avaient besoin de quelqu’un à qui parler… et son Orange Cassidy. Les lunettes de soleil sont le secret. Les bibliothécaires sortent ensemble. Cette date sonne comme un nerd central pour moi. Oh non, pas encore ce gars. Des dollars qui donnent une grande expérience à un fan. Ils se classent pour rendre ce fan heureux. Ce mec est absolument GOBSMACKED! quelle belle expérience pour lui! Ils sont à la convention C2E2. Ah, le tatouage de Cody. Enfin, au moins, il est honnête. Quelqu’un a repéré le tat et la couverture a explosé. Le livre de Bucks est sorti en septembre. Ils font du bon sport à quel point cette couverture semble homoérotique. Ce bracelet est cool. Répétitions de choeur. Brandon est toujours un bon frère. Matt a cassé les lunettes de soleil de Sammy Guevara dans la bataille royale. Il peut y avoir la paix entre l’élite et le cercle intérieur! Pas de pendu. Des dollars qui veulent se rappeler qu’ils seront amis après la fin du match. Je ne pense pas que Hangman soit leur ami pour commencer. Ce match de balise était TELLEMENT bon! Préparez-vous à rentrer à la maison avec tous les enfants. 910? Qui cela pourrait-il être? DIVULGACHER: C’est Matt Hardy. Quelle? Ce truc date d’une semaine, si vous n’avez pas entendu parler des Bucks sur Free the Delete, je ne sais pas quoi vous dire.

AEW Dark Episode 23

Britt Baker et Penelope Ford contre Riho et Yuka Sakazaki

Cela a été enregistré avant la Révolution.

Cela a commencé dans le chaos. Charmant. Britt se fait doubler par les visages. Je ne sais pas comment ce mouvement s’appelait, mais il semblait un peu maladroit.

Ce fut un très bon match. Britt Baker tournant le talon était une décision fabuleuse et Sabian a vraiment mérité ses baisers en aidant à distraire les visages de bébé. Pourtant, ce fut un grand match, Baker fait tapoter Riho sur le LockJaw. Ford et Baker pourraient être une grande équipe féminine… ou pas. Il semble y avoir des dissensions dans les rangs.

Être l’élite # 194 – Celui qui parle avec papa Barista surmené! Matt. Ou ses amis sont des bites, pas sûr. Peut-être que Matt n’est pas fait pour travailler dans un café. Heureusement, c’est une blague et pas grave.Vendu tous acheter 100 sièges à Denver! J’ai laissé tomber le téléphone sur la tête de quelqu’un. DUDES, ne baise pas avec les Honkers canadiens, ce sont de vils baiseurs. Bien sûr, Kenny peut s’approcher parce qu’il est canadien. BASKET-BALL !!!!! Trent garde les choses en ordre, non Nick. Il n’est “pas autorisé”. En fait, sa femme a eu le bébé. Oh, Nick est le navigateur. Oui, Matt, que se passe-t-il avec Matt Hardy? Ooh, je suis intrigué.Brandon Cutler est le meilleur frère. Mec, qu’est-ce que c’est que ce putain de pendu? Colt Cabana timide devant la caméra. IDK à propos de Colt. Je veux l’aimer, mais il me rappelle Jimmy Garvin, et pas dans le bon sens. Oh, on fait un peu de psychologie inversée? Je ne pense pas. Annonce publique Swole: Qui diable met des raisins secs dans une salade de pommes de terre? Je suis d’accord avec attendrir la viande, en particulier le steak.Billy Gunn! Le sentiment de Billy déconnecté. Doit être l’âge de le rattraper. Oh, seigneur, pas encore ce connard. Quand Cutler obtiendra-t-il une victoire?! Il était si proche et Spears l’a baisé! Avalon le frotte. Une discussion légitime sur qui est le pire lutteur: Nakazawa, Avalon ou Cutler. Matt perd le contact avec la réalité et Brandon pense qu’il est enterré. Beau jeu de piano, Brandon, l’homme d’après mon propre cœur. Cody doit parler au père et si Page renverse cette merde sur le costume de Cody, c’est le cas. Ouais, ce n’est pas bon. L’élite est sur le point de exploser.

AEW Dark Episode 24

Je suis tellement content que TAZ soit le commentateur de couleurs d’AEW pour DARK! J’ai oublié à quel point il est bon dans ce domaine. Aussi: J’ADORE qu’il a tenu à préciser Jimmy Havoc d’AEW de Havok sur TNA.

Kip Sabian et Peter Avalon contre Jurassic Express

Sabian essayant d’entrer dans le visage de Luchasaurus était hilarant. Honnêtement, je pense que Pénélope et Leva vont s’en sortir aussi.

C’était vraiment un bon match. Marko a frappé Ford et Bates était drôle. Ooh, j’avais raison, nous avons eu un brassage de chats. Je suis heureux de voir que JE est traité plus sérieusement et moins comme un acte drôle. JE remporte la victoire et gravit les échelons. J’adore aussi leur nouveau finisseur. Très cool.

Tony et Dasha! Tony refait le t-shirt de Cody. Oh, la chemise Pharaon prend en charge Planned Pethood. AEW couvrira les frais d’adoption pendant deux semaines.

Jimmy Havoc contre Severino Corrente

C’était un match correct. Il s’agissait plus de havoc obtenir un élan qu’autre chose. Une chose à propos d’AEW que j’aime vraiment, c’est que les matchs de jobber ne sont pas des courges. Le jobber est en fait offensé. La victoire de Havoc n’a pas été une surprise, je suis juste content que Corrente soit aussi bien. Luther et Havoc ont finalement pris contact et cela semble être la querelle de Dark, ce qui est bien.

Prochains salons AEW: Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee, Saint-Louis, Boston, Philadelphie, Houston, La Nouvelle-Orléans, Albuquerque, Las Vegas (Double or Nothing et Dynamite).

Abadon vs Hikaru Shida

Je suis vraiment intrigué par ce match depuis que Kenny Omega semblait SUPER excité à propos d’Abadon. Eh bien, elle a un look… intéressant, si rien d’autre. Shida ne sait pas quoi penser d’Abadon et je ne lui en veux pas.

D’accord, Abadon est bon et a en quelque sorte une ambiance Undertaker pour elle. Je ne suis pas fan du maquillage, mais c’est son gadget. C’est un très bon match. Shida vend très bien être flippé par Abadon. Shida obtient la victoire, pas de gros choc, mais c’était un très bon match.

Brandon Cutler et Sonny Kiss contre une soirée privée

Eh bien, voyons si Brandon Cutler peut ENFIN obtenir une victoire.

Encore une fois, Sonny Kiss est essentiellement du fourrage au canon. Cutler obtient l’étiquette, et il est déterminé à obtenir cette victoire, par Dieu. Ce n’est pas un grand match, mais je veux tellement que Cutler et Kiss en gagnent un. Je ne pense pas qu’ils le feront, mais je pourrais être surpris.

Non, pas de surprise. Private Party a gagné et je suis vraiment contrarié. Je voulais que Cutler et Kiss obtiennent une victoire. Death Triangle est là pour battre tout le monde. Je ne sais pas qui est sorti pour faire la sauvegarde, mais ils nettoient simplement leur horloge. Ça devait être Chuck Taylor parce que voici Trent et Cassidy. Non, c’était Joey Janela, qui prépare les six hommes de demain.