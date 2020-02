Tiffany’s Takes: Être l’élite n ° 191 et AEW Dark – Austin, Texas

Cette Tiffany’s Takes couvrira les émissions YouTube d’AEW. Partagez le flux de conscience qui en résulte!

Être l’élite # 191 – Celui avec toute l’ombre

Brandon! Qui chante? Ils ne sont pas horribles, mais qui chante dans les toilettes? Je suppose qu’un Young Buck… peut-être Matt, ça ressemble à Matt de toute façon. Ooh, j’avais raison! Cody est de retour! Oh, les Bucks ne vivront jamais ça! Non, tout va bien et tout le monde est content.Je trouve étrange que Cody soit toujours considéré comme un membre de la distribution de BTE car il n’est presque JAMAIS sur.Les vols annulés SUCK! Je n’ai jamais volé mais ça craint. Donc, les Bucks doivent conduire de SoCal à TX, soit 22 heures de route, YIKES! Ils devraient peut-être prendre un lévrier ou le train. Attendez, ils vont voir comment essayer de s’envoler, mais pour l’instant, faire du shopping. Mec, Bucks est dans Hot Topic et il y a un T-shirt avec la photo de Kofi Kingston dessus. Brandon est vraiment un nerd. Matt n’a jamais vu Star Wars?! Comment pouvez-vous être ami avec Cody, et ne pas aimer Star Wars?! D’accord, ils sont dans l’avion… huit heures plus tard, ils ont totalement raté leurs réunions et doivent voler en classe Économie. Peut-être qu’ils auraient dû y conduire. Ils seraient au moins hors de Californie d’ici là… je pense. Oh, Bucks s’excusant auprès de Page. J’arrive d’où viennent les Bucks, Page a été assez floconneuse. L’amitié signifie plus que le record W / L… dans quelle promotion de lutte? Donc, nous allons simplement passer sous silence le problème d’alcool de Page? Brandon expliquant le Battle Royal à Page. Oh, qu’est-ce que pense Page? Oh, pas Statlander. Je ne l’obtiens ni le gadget. Au moins Trent est… accueillant… je suppose. C’est comme la table de déjeuner la plus gênante de schoolBarista! Matt dans la maison! Devinez que la machine à expresso l’a fait et Scorpio Sky est le premier client de la journée. Matt utilise JR pour obtenir Sky pour obtenir le café. DUDE, vous demandez à vos collègues / employés de vous donner un pourboire? Je suppose que Sky n’aime pas le café ou il s’est opposé à ce que 2 Cold Scorpio soit sur sa tasse. Voici Christopher Daniels! NON, c’est de l’espresso, pas du Starbucks! Nous sommes match pré-tag et Page est déjà en train de boire, mais voici TH2, ou H2O, tout ce que vous préférez. À quoi sert Page? Est-ce qu’il vient de dire à une équipe de talons qu’un membre d’une équipe de visage a une partie du corps blessée lorsque les DEUX équipes vont s’affronter? MEC! Ne pas être un ami ici! C’est quoi ce bordel, Page? Avez-vous peur que les Bucks vous battent, vous et Omega? Ce cul va dire à chaque équipe de talons de Matt! Quelle bite! Et aussi dire aux équipes de visage ne fait pas mieux. D’accord, le faire sous la douche ET boire est vraiment surréaliste. J’adore cette couverture, je suppose que Page portait QUELQUE CHOSE! Omega a une idée, ooh, il veut trouver un nom pour leur équipe et montrer leur dynamique… telle qu’elle est. Page ne veut PAS faire partie de l’Elite ni s’en souvenir. D’accord, l’explication d’Omega apparaît comme tellement condescendante. WTF, vient de se passer? Nous obtenons un film de copain? Je suis avec Page, retour à la planche à dessin, Kenny.

AEW Dark – Austin asswhipping

Nous sommes toujours à Austin, TX! Non Dasha? On nous a promis Dasha cette semaine! Ou était-ce la semaine prochaine?

Kris Statlander vs Diamante

Je suis content que Diamante reçoive un autre match, je l’aime vraiment. Statlander, je suis moins enthousiasmé.

ce match était vraiment bon, j’aurais juste souhaité que Statlander me plaise davantage. C’est une grande compétitrice, mais le gadget est stupide. De plus, Diamante n’a pas la chance de briller comme elle l’a fait dans son match avec Big Swole, ce qui est très décevant. Ce match a également été plus court que celui contre Big Swole. Statlander a gagné, mais ce fut un match assez décevant, surtout après Diamante et Swole.

TH2 vs Best Friends

Je dois avouer que je n’ai pas d’énormes espoirs pour ce match, je ne suis pas un grand fan des deux équipes, mais ça devrait être un bon match, du moins sur le papier.

D’accord, c’était un meilleur match que ce à quoi je m’attendais vraiment, trop de choses désinvoltes, mais une bonne narration. TH2 après Orange Cassidy était intéressant. TH2 fait un peu trop de flips et de trucs de haut vol pour moi, mais l’équilibre avec Best Friends, qui a fait plus de mat, était sympa.

Cette bombe de Jack Evans sur le dos d’Angelico était cringey. Je ne sais pas comment les meilleurs amis appellent leur finisseur par équipe, mais je me demande toujours comment ils parviennent à ne pas mettre leur adversaire dans les balles. Les meilleurs amis ont gagné, ont un élan pour demain, tout le monde se fait un câlin. Je suppose que Cassidy a toujours mal d’être attaqué

Spectacles à venir: Atlanta, Kansas City, Chicago (Révolution) Broomfield, Salt Lake City, Rochester, Newark, Milwaukee, St. Louis, Boston, Philadelphie, Las Vegas (DoN AND Dynamite).Christi Jaynes vs Big Swole

Christi Jaynes doit être un nouveau signataire ou un signataire potentiel. Sa tenue est jolie. J’adore les mouvements de danse. Swole le sentant ce soir.

Jaynes attend la fin de Swole pour pouvoir continuer. D’accord, elle est plutôt bonne. Pas génial, mais elle n’est pas terrible.

J’aime beaucoup ce match mieux que Statlander / Diamante. Le débutant fait ses premiers pas et Swole lui a fait bien paraître. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais ce match était vraiment bon. Je suppose qu’avec le tournoi principal des Bucks, ils s’attendent à ce que le match dure longtemps, donc tous les autres matches devaient être courts. Combien de temps jusqu’à ce que nous obtenions Big Swole dans la photo de titre?

QT Marshall et Peter Avalon contre Young Bucks

Je suppose que QT Marshall est le joueur utilitaire d’AEW: le visage ou le talon à tout moment. J’aime que QT veuille juste lancer le match, donc cela signifie supporter les jappements d’Avalon.

Ce match était bon. C’est agréable de voir les Bucks se battre, mais cela ressemblait vraiment à un match avec handicap 3 contre 1: les Bucks et Marshall contre Peter Avalon. J’aime la façon dont ils n’ont pas caché que Marshall ne voulait pas combattre ses copains, les Bucks, mais simplement faire ce qu’on lui avait demandé de faire. Avalon est un tel schnook. Les dollars gagnent, pas de grosse surprise. Je suis plus surpris que le match soit si court, je m’attendais à une épopée de vingt minutes ou quelque chose comme ça.

C’est tout pour les prises AEW YouTube Tiffany! Restez à l’écoute demain pour la couverture Dynamite.