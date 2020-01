Tom Phillips face à une maladie, Shinsuke Nakamura révèle le “meilleur moment” de sa carrière

Lors d’une récente interview avec TalkSport, Shinsuke Nakamura a déclaré que gagner le match WWE Royal Rumble 2018 était le «meilleur moment» de sa carrière de catch. Il a dit,

«Lorsque j’ai remporté le Royal Rumble en 2018, j’avais l’impression d’être dans une machine à laver. Tout va vite et fou. Alors maintenant, je suis dans la WWE depuis quatre ans, enfin, je me suis habitué à l’environnement. Mais cette fois-là, j’ai remporté le Rumble, ce fut un moment incroyable et fou pour moi. Le meilleur moment de ma carrière de catch. Je veux ressentir ça à nouveau. “

Tom Phillips a tweeté ce qui suit, commentant une maladie dont il souffrait ces derniers temps:

“Ce week-end présenté par Lemsip, Halls, Ricola et le Medicine Ball de Starbuck (je viens de découvrir ce que c’est). Je ressemble à Jason Beghe maintenant.

Sérieusement, je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux à l’intérieur et à l’extérieur de la WWE qui m’ont soutenu. Je vous remercie!”

Ce week-end présenté par Lemsip, Halls, Ricola et le Medicine Ball de Starbuck (je viens de découvrir ce que c’est). Je ressemble à Jason Beghe maintenant.

Sérieusement, je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux à l’intérieur et à l’extérieur de la WWE qui m’ont soutenu. Je vous remercie!

– Tom (@TomPhillipsWWE) 28 janvier 2020