Tom Prichard commente la lutte entre les sexes, le style de haute volée d’AEW et plus encore

Lors d’une récente interview avec la radio interactive de lutte de Wrestling Epicenter, Tom Prichard a commenté la lutte entre les sexes et plus encore. Vous pouvez consulter certains faits saillants et audio du podcast ci-dessous:

Sur la lutte entre les sexes: «Je ne suis pas un grand fan de la lutte entre les sexes et voici pourquoi. J’adore Tessa Blanchard. Je pense qu’elle est un sacré talent. Je pense que c’est aussi une gentille dame. Mais si vous avez Brock Lesnar et Roman Reigns et qu’ils se battent l’un contre l’autre et se prennent à la limite. Ensuite, si vous prenez Brock Lesnar et le mettez contre une femme et qu’il se cogne et vend – peu importe à quel point elle est en forme ou forte … Je suis un gars qui ouvre toujours la portière pour sa femme. Égalité? Oui. Mais physiquement? Attendez! Brian Cage est un grand gars. Il a vendu pour Tessa de la même manière qu’il a vendu pour les gars. Cela me sort-il de ma suspension de croyance? Non, mais ça m’a fait une sorte de montre, “hmmm.” … Je ne sais pas, mec. Peut-être que je suis obsolète. Je ne veux tout simplement pas … Je vais me mettre dans le pétrin en disant ce que j’ai fait. Mais je ne pense pas que cela ait du sens et je ne pense pas que cela fasse du bien à personne. “

Sur le style plus athlétique et de haut vol d’AEW: “C’est quelque chose que chaque génération traverse et maintenant que je suis un peu dans ce bateau,” Hé gamin, descends de ma pelouse! “… Je veux voir le bien dans tous les aspects de la lutte parce que je veux que tout le monde ait des options et pas seulement qu’il y ait une seule entreprise. Mais, les problèmes que j’ai ne sont que les fondamentaux et les bases. Vous devez avoir une base solide. Vous pouvez faire tout le flip, flop et voler – Ayez une Corona et des toupets ou des ouragans et des topes. Mais, si vous ne pouvez pas raconter une histoire solide, vous allez disparaître très rapidement. Cela dit, nous vivons dans un monde très différent de celui dans lequel j’ai grandi. Donc, quand je la regarde, je n’y vois pas l’histoire mais je me rends compte que je ne suis pas leur démo – je ne le suis pas. Je ne regarde pas de jeux vidéo à la télévision. Je ne joue pas vraiment aux jeux vidéo. Donc, je ne peux pas m’identifier à cela. Cela dit, j’aime Darby Allin. J’aime certains des gars qu’ils ont là-bas sur AEW. Mais, pourquoi devez-vous … Je terminerai ma phrase dans une minute. En grandissant, nous avions 3 ou 4 chaînes et la lutte était sur l’une d’entre elles. Maintenant, vous avez tellement de plates-formes différentes que vous devez garder l’attention des gens, vous devez donc la faire avancer rapidement. Un programme de 3 heures est bien trop long pour investir. Et, si vous avez 5, 6, 7, 8 heures de télévision originale par semaine, c’est beaucoup! C’est beaucoup de temps pour arriver à des scénarios intéressants. Mais, une chose qui ne se démodera jamais, et je vous le promets – Même avec la NFL et ils ont les caméras à foc et les vues aériennes et tout ça, mais c’est toujours un blocage et un tacle. Au baseball, il frappe toujours la balle par-dessus la clôture, mais vous devez toujours vous entraîner au bâton, vous devez toujours connaître les principes fondamentaux et avoir les bases de ce que vous essayez de faire. Vous essayez de faire passer l’histoire. Cela ne me dérange pas certaines des nuances. Mais, je n’aime pas certaines choses ridicules – Et c’est juste mon opinion. Mais je n’aime pas voir 14 superkicks et personne ne vend rien. Je n’aime pas voir certains trucs qui ont l’air hokey. Regardez, la lutte professionnelle par conception est un peu hokey. Mais, vous pourriez y mettre un peu d’effort et essayer de le rendre moins hokey. Permettez-moi de dire cela. “

Sur ce que les étudiants peuvent apprendre dans son académie de lutte: «Nous croyons aux bases et aux fondamentaux. Si vous n’avez pas de bases solides, vous n’avez rien sur quoi vous appuyer et rien sur quoi travailler. Certaines personnes ne comprennent pas cela. C’est bon! Nous les avons placés tout de suite. Nous avons un cours de base de 12 semaines. Et vous n’allez pas tout apprendre en 12 semaines. En fait, vous allez à peine gratter la surface. Mais, vous devez commencer quelque part et nous devons mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Certains des gars qui ouvrent des écoles de lutte doivent aller à l’école de lutte eux-mêmes. Vous allez apprendre les bases. Vous allez apprendre à vous ligoter. Vous allez apprendre le timing. Vous allez découvrir en quoi consiste réellement cette entreprise. Il y a beaucoup plus dans cette entreprise que ce que les gens savent ou anticipent avant de nous rejoindre. »