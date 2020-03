Tommaso Ciampa révèle ses matchs de rêve, en collaboration avec l’entrepreneur

Lors d’un récent entretien avec Sportskeeda, Tommaso Ciampa a commenté son segment WWE SmackDown 2005 avec The Undertaker, les matchs de rêve, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur son segment Smackdown avec The Undertaker en 2005: «À l’époque, je ne savais pas à 100% ce que je faisais. Comme maintenant, je veux dire – si quelqu’un me disait demain: «Hé, tu vas aller faire quelque chose avec The Undertaker» – la portée et l’ampleur de cela me pèseraient sur les épaules. Je comprendrais quel genre d’opportunité c’était. La prochaine fois que je suis apparu sur SmackDown, et je me trompe peut-être que quelqu’un pourrait le corriger, je pense que c’était Johnny (Gargano) et je tague contre Cesaro et Sheamus. Et c’est comme 2019, avant la chirurgie. Donc 14 ans plus tard. Si vous m’aviez dit en 2005 que vous faites cette chose avec l’Undertaker, mais que vous ne reviendrez pas sur ce ring avant 14 ans. Je ne sais pas si je serais resté pour ça. “

Sur ses affrontements de rêve et ses adversaires: «Je n’ai pas beaucoup de scénarios ou de matchs de rêve. Je veux dire comme lui (Undertaker) et Edge et Randy (Orton) et Rey Mysterio sont comme quatre gars qui me viennent toujours à l’esprit. »