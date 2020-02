Tommaso Ciampa se retire des médias sociaux: “Il est temps de bloquer le bruit”

Ne vous attendez pas à voir Tommaso Ciampa dans vos boîtes de réception Twitter ou Instagram de sitôt.

Après avoir échoué dans sa tentative de reprendre le championnat du monde NXT du détenteur du titre en titre, Adam Cole de The Undisputed ERA, Ciampa a annoncé qu’il prend une pause dans les médias sociaux.

“Il est temps de bloquer le bruit”, a écrit Ciampa via sa page Instagram officielle mardi après-midi. “Je vais prendre une pause dans les médias sociaux pour le moment.”

Ciampa a poursuivi: «Merci à tous pour votre soutien pendant la chirurgie et la rééducation, et pour l’accueil incroyable pendant mon retour et tout au long du voyage à Portland. #WeAreNXT. “

Découvrez le post Instagram de Tommaso Ciampa annonçant son hiatus sur les réseaux sociaux ci-dessous.