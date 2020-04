Tommy Dreamer attribue à Zack Ryder “An Idiot” plus de 40 000 $ d’achat de figurines

Tommy Dreamer

Alors que le monde continue de chercher des moyens de rester occupé

et de plus en plus d’endroits voient des blocages à des degrés divers introduits, ECW icon Tommy

Dreamer a utilisé ce temps pour présenter sa propre lutte personnelle

collection. Et ce faisant, le propriétaire de House of Hardcore a tiré sur

Zack Ryder de la WWE.

Non seulement Ryder est célèbre pour Woo Woo Woo’ing, mais il est un

collectionneur passionné de toutes les marchandises de lutte. Tant et si bien, sa lutte

collection de figurines est l’étoffe de la légende. Mais là où Dreamer entre en jeu,

c’est qu’il a qualifié l’ancien champion des États-Unis d ‘”idiot” pour les montants ridicules

d’argent que Ryder dépense pour sa collection.

Révélant qu’il a essayé de vendre l’un de ses propres championnats

ceintures à Ryder pour la somme de 40 000 $, Tommy a expliqué dans une vidéo Twitch, “C’est

le seul titre jamais avec la plaque de New York, et j’ai l’autre titre WWE ECW

ici quelque part. Et j’ai proposé de vendre ce titre de New York à Zack Ryder pour

maintenant 40 000 $ depuis qu’il a acheté un tas de figurines pour 40 000 $ “parce qu’il est

un idiot.”

Le rêveur a poursuivi: «Quand tout sera réglé, je garantirai

vous WWE commencerez probablement à faire des licenciements massifs parce que ça va être beaucoup

du temps de récupération. Je dirai: “Je parie que vous avez récupéré les 40G et que vous n’êtes pas en action

là-bas, mon pote ». C’est fou. “

La plaque de New York à laquelle Tommy fait référence est de son époque en tant que WWE

Champion Hardcore, dans lequel il a personnalisé la ceinture pour avoir New York City

plaques d’immatriculation dessus.