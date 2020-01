Toni Storm devient émotionnel après le Royal Rumble (vidéo), Drew McIntyre Talks Win

BT Sports a interviewé Toni Storm et Drew McIntyre à la suite de l’événement à la carte WWE Royal Rumble. Toni Storm est devenu ému, disant:

«C’est tellement différent de tout. C’est juste, j’ai tellement l’habitude d’être ce gamin aux Indes, tu sais? Je ressens toujours exactement la même chose que lorsque j’ai commencé et je luttais devant 10 personnes, sauf que c’était le Royal Rumble, et je me sens vraiment béni d’avoir pu vivre cela. Et c’était cool d’être là avec des filles avec qui j’étais sur la scène indépendante, comme Tegan Nox. C’est fou, quand j’ai rencontré Tegan pour la première fois, nous étions sur un spectacle devant 12 personnes à Manchester et nous avons dû nous changer derrière les voitures dans un parking, et nous nous sommes regardés avant de sortir et nous nous sommes dit: “ Oh mon Dieu, nous l’avons fait, nous sommes dans le Royal Rumble. “Je ne crois pas que cela se passe et je ne le ferai probablement jamais.”