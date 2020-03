Tony Khan affirme que AEW a doublé ou que rien n’était “le plus gros PPV en dehors de la WWE depuis des décennies”

Le président et chef de la direction d’AEW, Tony Khan, est récemment apparu en tant qu’invité sur le nouveau podcast officiel d’All Elite Wrestling et a parlé de la société tirant de l’argent sur le paiement à la vue, révélant que AEW Double Or Nothing 2019 était le plus gros salaire de lutte non-WWE -per-vue depuis des décennies.

Selon l’homme du patron dans les coulisses d’AEW, le PPV Double Or Nothing de la société l’année dernière était encore plus grand que celui de WCW PPV, notant l’annonceur d’AEW Tony Schiavone – qui a travaillé dans WCW pendant toute la durée de la promotion – sera le d’abord dire à quelqu’un que la WCW ne dessinait pas bien vers la fin.

“Maintenant, nous avons bien fait et nos pay-per-views ont réussi”, a déclaré Khan lors de son apparition sur le podcast AEW Unrestricted. “Et Double or Nothing est le plus gros pay-per-view que quiconque en dehors de la WWE ait fait depuis des décennies.”

“Pas seulement depuis la fin de la WCW”, a ajouté Khan, “mais comme Tony [Schiavone] vous le dira, le pay-per-view WCW à la fin ne faisait pas aussi bien. “

Il a poursuivi: «Et c’est très bien, parce que nous sommes entrés dans un univers PPV qui, selon les gens, était décimé et qui n’était plus une véritable source de revenus fiable, mais pour nous, c’était une bonne source de revenus.

Bien que les PPV AEW puissent tirer mieux que ce à quoi certains s’attendraient, Khan a rapidement admis que les revenus générés par leurs droits sur leurs droits pour leurs diverses transactions télévisées sont toujours “de loin” le pain et le beurre financiers de l’entreprise.

“Mais pour nous de loin, notre principal moteur économique est la télévision”, a déclaré Khan.

Découvrez l’interview complète de Tony Khan sur le dernier épisode du podcast AEW Unrestricted sur Radio.com.