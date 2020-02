Tony Khan commente le protocole sur les commotions cérébrales d’AEW, les talents développant leurs personnages

Lors d’une nouvelle entrevue avec AL.com, Le président d’AEW, Tony Khan, a commenté le protocole sur les commotions cérébrales d’AEW, le développement des talents de leurs personnages, etc. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la plus grande contribution à la lutte de la région du Sud: «Quelle grande et incroyable question, comme quelqu’un qui aime la lutte du Sud et qui en est un vrai fan. La lutte du Sud a représenté une excellente alternative à ce qui était souvent le produit national de lutte le plus largement disponible. Et la lutte du Sud, et je parle largement d’un tas de sociétés différentes ici, que ce soit Continental en Alabama, alors que l’UWF était à court de Houston et de la Nouvelle-Orléans et que vous aviez ensuite la société Lawler-Jarrett à Memphis, vous aviez un tas de choses qui se produisent à la fois. Et puis bien sûr, le TBS de Turner qui est devenu plus tard TNT a également porté WCW, qui était basé à Atlanta. C’était un spectacle national, mais était toujours associé à la lutte dans le sud-est. Il y a des esprits, des gens comme Dusty Rhodes et “Hot Stuff” Eddie Gilbert, qui ont eu une grande influence créative et ont eu des idées qui, à ce jour, sont la façon dont les gens aiment faire et exécuter les choses en coulisses. Et vraiment juste les spectacles de style à tir rapide et au rythme rapide. Il y a une chose célèbre qui s’est produite à la télévision de Memphis appelée la bagarre de la concession de Tupelo, et nous avons fait une bagarre dans le hall et ce n’était pas totalement différent de cela. Et je pense que ce sont des concepts impressionnants. Certaines des idées les plus cool jamais sorties de la lutte du Sud. J’adore la lutte du Sud. “

Au niveau de l’implication des talents AEW dans le développement de leurs personnages et personnages: “Ça dépend. Je pense que nous sommes vraiment impliqués dans la présentation de qui que ce soit, que ce soit une refonte complète … Je pense que nous avons un grand mot à dire, comme j’ai un grand mot à dire, dans ce que sera la présentation. Je pense que ce qui est génial, c’est lorsque nous travaillons avec des gens qui ont tant d’expérience et de connaissances, comme Chris est brillant. Et je me suis assis avec Chris et avec Cody et les gens et nous avons eu des discussions vraiment intéressantes sur la façon dont AEW peut aider à développer une présentation unique pour eux. Comme le Chris que vous voyez à AEW est un Chris très différent de celui que nous avons jamais vu auparavant. Ce super champion de rock star avec l’entourage qu’il a, qui s’appelle l’Inner Circle, qui est une nouvelle chose que nous avons en quelque sorte développée ici depuis que nous avons commencé notre émission de télévision, ‘Dynamite’. assez gros. Alors oui, c’est une présentation différente. Et Cody, depuis qu’il était sorti seul et avait commencé à lutter contre des indépendants, avait peaufiné sa présentation et développé des trucs incroyables. Mais je pense que depuis qu’il est entré à AEW, la présentation de Cody est également hors des charts. Et des lutteurs comme Kenny Omega et The Young Bucks, eux aussi, comme vous l’avez dit, possédaient des compétences de lutte entièrement formées et des esprits brillants pour la lutte, mais quand ils sont venus dans leur présentation à AEW, une présentation unique aussi. Nous avons développé beaucoup de nouveaux actes comme le Jurassic Express, par exemple, est quelque chose de nouveau que nous avons créé dans AEW. C’étaient des lutteurs individuels que nous avons réunis, et quelque chose de vraiment amusant pour les gars eux-mêmes, avant tout, surtout pour les fans et les familles qui viennent aux concerts. “

Sur l’impact de la télévision sur le streaming sur AEW: «Cela a été très positif pour nous, car à une époque où il est vraiment difficile d’attirer les 18 à 49 ans à la télévision, la lutte est l’un des meilleurs moyens d’y parvenir. TNT, pour être constamment parmi les trois premiers, les cinq premiers, les 10 premiers avec nous, je pense qu’ils sont vraiment satisfaits de cela, et nous avons fait du bon travail pour eux. “

Sur l’évolution des mesures de sécurité pour les commotions cérébrales en lutte: “Cela a beaucoup changé. Il y a un chercheur du nom de Chris Nowinski, qui est en fait un ancien lutteur professionnel et un ancien joueur de football. Et je pense que grâce à lui et à un tas d’autres personnes, nous en savons plus à ce sujet, nous avons donc un protocole de commotion cérébrale en place et nous avons des médecins au bord du ring pour tous les matchs. Si quelqu’un ne pouvait pas continuer pour une raison quelconque, nous vérifions cela et les gens doivent être autorisés à revenir, et je pense que les choses ont bien avancé. AEW, nous sommes une entreprise relativement nouvelle. Notre premier spectacle était «Double or Nothing», le week-end du Memorial Day à Las Vegas, en mai dernier, donc je pense que les gens ont été éduqués et au moment où nous avons commencé, nous savions que nous devions avoir des médecins au bord du ring et un protocole de sécurité. »