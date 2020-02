Tony Khan devient plus pratique avec AEW Creative

AEW

Avec All Elite Wrestling ayant maintenant trouvé ses pieds et

avoir plusieurs scénarios majeurs à travers AEW Dynamite, président d’AEW

et le PDG Tony Khan aurait joué un grand rôle dans la récente création

direction de l’entreprise.

Gracieuseté de Fightful

Sélectionnez, Khan a progressé de simplement avoir le dernier mot sur les angles et

arcs narratifs, pour être désormais directement impliqué dans le processus créatif d’AEW

action.

En particulier, Tony aurait été un élément clé de

l’histoire en cours impliquant Adam Page et a également joué un rôle dans Britt

Tour du talon du boulanger. Ce tour de talon lui-même est attribué à Kenny Omega, mais

Khan est celle qui a tracé la promo de Baker sur la croisière Jericho où elle a déprécié Tony Schiavone.

Quant à la page «Pendu», il a commencé à dériver de son Elite

copains comme il a embrassé la vie de fête plutôt que de jouer le deuxième violon à

Omega et les jeunes dollars. Pour certains, c’est le début d’un tour de talon pour

Page, tandis que pour d’autres, Hangman est considéré comme le babyface qui est énervé au

Bucks et Kenny volant son tonnerre.