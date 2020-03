Tony Khan est-il intéressé à déplacer AEW Dynamite vers Monday Nights?

Alors que Cody Rhodes a récemment déclaré qu’il aimerait voir AEW Dynamite passer aux lundis soirs “d’ici cinq ans”, Tony Khan a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de déplacer le spectacle et qu’il était très heureux que le spectacle ait lieu le mercredi. Il a dit,

«Tout d’abord, ce que Cody apporte à l’entreprise est incroyable. Il est comme l’un de mes meilleurs amis et quelqu’un avec qui je collabore très étroitement au quotidien et toutes les heures. Quand il fait ces appels dans les médias, c’est génial et je l’écoutais. Parfois, je souris ou rit généralement, mais cela aurait été l’une des fois où j’aurais souhaité pouvoir intervenir. C’est peut-être son point de vue personnel pendant cinq ans et ce pourrait être son point de vue en tant que vice-président exécutif, mais en tant que président, PDG et propriétaire d’AEW, je vous dis que je veux être le mercredi soir. La chose la plus importante au monde pour moi est cette émission et que nous avons eu la chance de le faire jusqu’en 2023, nous sommes les mercredis soirs depuis quatre ans. Je n’ai aucune intention de déménager pour diverses raisons. Je suis vraiment satisfait de notre position, de la relation que nous entretenons avec TNT. C’est une soirée qui fonctionne très bien pour eux et leur créneau de programmation et nous avons été un artiste de haut niveau pour eux dans la nuit et toute la semaine en tant que série originale. Nous avons concurrencé les meilleurs programmes sur le câble le mercredi. De plus, j’ai dit dès le début que je ne voulais jamais rivaliser avec Monday Night Football. Je pense qu’ils sont la plus grande franchise sur le câble, donc je ne veux pas le faire, plus ma famille et je possède 100% des Jaguars, donc nous sommes un partenaire aussi important avec la NFL que quiconque. Nous avons cette grande série et franchise de câblodistribution et nous ne voulons pas rivaliser avec cela, mais cela n’a pas de sens pour AEW. Je ne veux pas du tout être le lundi. “