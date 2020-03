Tony Khan n’a pas l’intention de déplacer AEW Dynamite vers lundi

AEW

Malgré les récentes réflexions du vice-président exécutif Cody Rhodes, qui a déclaré jeudi à un presseur des médias qu’il pensait que Dynamite excellerait le lundi si le scénario venait à se produire, le fondateur de la société, Tony Khan, n’a absolument aucune intention de changer la série.

Selon Fightful, Khan ne veut pas changer Dynamite de son emplacement actuel de mercredi soir, et en particulier, résisterait fortement à un déménagement aux lundis s’il était jamais envisagé. Cela a apparemment moins à voir avec la compétition de la WWE, et plus à voir avec les conflits de la NFL; la famille Khan est propriétaire des Jaguars de Jacksonville et ne veut pas vraiment s’affronter à la télévision.

Khan a de nouveau été interrogé sur une possible migration lundi lors de la mêlée d’après-spectacle d’AEW Revolution. Il a déclaré à Fightful:

“CA se peut [Cody’s] pendant cinq ans comme son opinion personnelle et cela pourrait être son opinion en tant que vice-président exécutif, mais en tant que président, PDG et propriétaire d’AEW, je vous dis que je veux être le mercredi soir. La chose la plus importante au monde pour moi est cette émission et que nous avons eu la chance de le faire jusqu’en 2023, nous sommes les mercredis soirs depuis quatre ans. Je n’ai aucune intention de déménager pour diverses raisons. ”