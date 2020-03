Tony Khan remercie les fans et les médias après la révolution AEW

Le président de l’AEW, Tony Khan, a tweeté ce qui suit, remerciant les fans et les médias d’avoir assisté et couvert l’événement à la carte AEW Revolution de samedi soir. Il a dit,

«Merci à tous ceux qui ont regardé #AEW Revolution sur PPV ou en direct à Chicago! Et merci aux membres des médias de lutte qui m’ont rendu visite et ont posé de bonnes questions pendant plus de 30 minutes après le spectacle. J’apprécie que vous veniez tous au PPV + votre travail acharné et la couverture de nos émissions! »

AEW Revolution a eu lieu samedi soir à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. C’était une vente légitime.

– Tony Khan (@TonyKhan) 1 mars 2020