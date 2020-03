Tony Khan révèle ce qu’il voulait à l’origine appeler AEW

Tous les combats d’élite n’existaient presque pas.

Lors d’une récente édition du podcast “ Unrestricted ” de la promotion, Tony Khan a révélé ce qu’il prévoyait d’appeler à la place sa nouvelle société de lutte professionnelle. Plutôt que AEW, Khan avait WBW à l’esprit – cela aurait signifié “ World’s Best Wrestling ”, qui était le message de renforcement positif que Tony voulait transmettre aux fans du monde entier.

En fin de compte, les plans ont changé et All Elite semblait plus chic. Il ne fait aucun doute que AEW est un bien meilleur nom. Des arènes pleines de fans (ou dernièrement … pas pleines de fans en raison du drame en cours sur le coronavirus) auraient pu avoir un travail sur leurs mains en chantant “ W-B-Dub ” plutôt que le plus plaisant phonétiquement “ A-E-Dub ”.

Une balle mineure esquivée est toujours une balle esquivée.

Khan a aimé l’idée de faire confiance à la marque de lutte du groupe, car il savait que l’action sur le ring serait de classe mondiale. Malgré tout, il est toujours quelque peu hilarant qu’il ait presque quasi surnommé le surnom de «Best In The World» de Shane McMahon l’été dernier.

Les deux noms avaient des significations similaires, mais l’un d’eux sonnait juste. C’était AEW. «World’s Best», pour l’instant, devra attendre.