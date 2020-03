Tony Khan révèle quel angle de la WWE a inspiré Chris Jericho vs Jungleboy Storyline

Tout le président d’Elite Wrestling (AEW), Tony Khan, a récemment été interviewé sur «AEW Unrestricted» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Être à l’oreille de ses commentateurs comme Vince McMahon, c’est avec lui:

Tony peut vous le dire. Vous avez travaillé à différents endroits. Vous avez travaillé avec moi et vous avez travaillé pour Vince McMahon. Et je ne suis pas autant dans ton oreille. Et je suis parfois dans ton oreille, mais quand je suis dans ton oreille, j’essaye de ne pas le faire quand tu parles. Comme si Jim et Excalibur parlaient, cela me semblait le meilleur moment pour vous parler. Si vous et Jim parlez, cela semble être le meilleur moment pour parler à Excalibur. Décidément, quand Jim parle, je ne peux pas vraiment imaginer parler à Jim quand il parle. J’ai entendu que c’est ce qu’ils font. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils font ça.

Match de Chris Jericho et Jungle Boy de décembre:

Récemment, nous avons donné à Jungle Boy une très belle opportunité. Il l’a tué et a duré 10 minutes avec le champion. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. L’histoire de ce match est plutôt cool. C’était une idée que j’avais eu il y a des années. Nous préparions des plans pour Double or Nothing. C’était deux nuits avant Double or Nothing, et nous étions dans la chambre d’hôtel.

J’étais avec les Bucks, Cody, Kenny et Dustin, et ce n’était absolument pas lié à Double or Nothing. Nous aurions dû parler de Double or Nothing. Dustin, êtes-vous membre lorsque vous avez fait le défi de 10 minutes avec Ted DiBiase? Je disais à l’homme que c’est un grand angle, et cela a été fait ailleurs. “Tu ne peux pas durer 10 minutes avec moi, gamin.”

Et je pensais que pour Chris Jericho et pour Jungle Boy, Jack, cela pourrait être une star pour lui comme il y a 30 ans pour Dustin, et j’avais l’impression que cela l’avait vraiment aidé à se connecter avec le public. Nous l’avons donc vraiment retenu presque pendant longtemps pour que ce soit la première vraie chose que Jack fasse.

Scorpio Sky remplaçant Christopher Daniels et Socal Uncensored devenant les tout premiers champions par équipe AEW:

Que ce soit C.D. et Frankie donc il semble que ce sera l’équipe la plus expérimentée de Christoper Daniels et Frankie Kazarian. Avoir C.D. se faire assommer avec un package piledriver par le Pentagone, c’était l’idée, puis Sky en vêtements de ville, qui n’était même pas censé être dans ce tournoi, eh bien, il sera le sous-marin de dernière minute. Il va entrer.

Il gagnera les trois matchs, obtiendra les épingles dans les trois matchs et il ressemblera à une vraie star. Alors ce ne serait pas cool après ça s’il travaillait avec Chris Jericho vraiment sur la carte. Littéralement toutes ces choses avec Chris quand il est arrivé à All Out et à la télévision que nous ferions des programmes avec Chris et Sky et Chris et Jack. C’était des trucs en mai que je voulais vraiment faire.

