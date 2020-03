Tony Khan sur les discussions télévisées post WCW, Wild Gamble on Business Model

Tony Khan était le dernier invité d’AEW Unrestricted. Il explique comment AEW contribue à l’industrie de la lutte, le grand pari qui s’est transformé en un modèle commercial réussi et comment, dans une ère post-WCW, personne n’a rempli le vide.

À propos de la télévision de lutte post-WCW avec le président de TNT, Kevin Reilly: «Vous savez, il y a 20 ans, la société que vous exploitez possédait et exploitait la société de lutte n ° 1 dans le monde. Et vous savez, si vous y réfléchissez, vraiment au cours de ces 20 années, personne n’a pris la parole pour combler le vide de l’ancienne entreprise de vos gars. Il y a une grande opportunité. Il y a des tonnes de personnes talentueuses qui seront disponibles l’année prochaine. Nous pourrions vraiment envisager de faire quelque chose ensemble ici. Et Kevin [Reilly] n’a pas explosé immédiatement, il était comme «Ce genre d’homme intéressant», et pas comme s’engager à parler, comme «Vous savez, peut-être que nous pourrons avoir une autre conversation à ce sujet à un moment donné». Je suis donc immédiatement retourné au bar attrapé Bernie [Cahill]et je me disais: “Très bien, je pense que quelque chose se passe ici.”

Le gros pari qui, selon certains, ne fonctionnerait pas: “… les gens m’ont dit qu’ils pensaient [AEW] était fou et ça ne marcherait pas. Parce que nous ne faisons pas de spectacles à domicile, ils pensaient que c’était fou que vous payiez quelqu’un à ce montant par date. Mais je pense que nous avons prouvé maintenant, nous avons conclu cet accord, que c’est une structure viable. “

