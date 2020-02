Top 5 des annonceurs de catch attendus pour un retour

2019 et 2020 ont vu le retour inattendu du catch professionnel de certains annonceurs qui ont contribué à façonner l’enfance de ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 1980 et 1990. La tendance a commencé avec Tony Schiavone rejoignant All Elite Wrestling dans le cadre de leur équipe d’annonce. Schiavone avait été absent du travail de lutte professionnel depuis la fermeture de la WCW en 2001, et de tous les comptes était heureux en dehors de l’entreprise jusqu’au bug du podcasting.

La NWA est entrée en scène en faisant venir l’ancien annonceur du WWF, Sean Mooney. Mooney a quitté le WWF en 1993 et ​​travaille actuellement en tant qu’ancre / reporter pour KVOA à Tuscon, Arizona. Il avait fait quelques apparitions aléatoires à la WWE ces dernières années, s’était lancé dans le jeu de podcasting et faisait partie de la diffusion All In, où il avait interviewé le champion du monde de la NWA, Nick Aldis. Heureusement, le calendrier de la NWA permet à Mooney de se familiariser avec les nouvelles et la lutte.

Il faut se demander… si Mooney & Schiavone peut ressusciter des cendres d’antan pour devenir à nouveau des rouages ​​importants dans la machine, qui d’autre pourrait être à l’horizon? Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil au Top 5 des annonceurs qui doivent revenir.

5. David Crockett

Ceux d’entre vous qui se souviennent d’avoir regardé le Championnat du monde de lutte samedi soir à 6 h 05 se souviendront de David comme l’une des voix du programme. Sa nature excitable a ajouté à de nombreuses querelles et angles. Il n’était pas connu comme un grand annonceur de pièce par pièce, mais il n’a jamais manqué d’ajouter une certaine émotion à la procédure. AEW a déjà l’un des meilleurs annonceurs de Jim Crockett Promotions, alors on se demande quand David rejoindra son copain Tony à l’antenne.

4. Craig DeGeorge

Les téléspectateurs de longue date du WWF / WWE ont sûrement remarqué comment l’entreprise a tendance à passer par certains types d’annonceurs. Un annonceur sera remplacé par un autre qui ressemble et parle de manière très similaire. Le Mooney susmentionné a remplacé Craig DeGeorge, qui, selon d’innombrables personnes, est très similaire à Mooney dans son style et son apparence. Je pensais que Mooney était une mise à niveau, mais DeGeorge a eu une carrière réussie à part entière depuis son départ de la WWF en 1988. Il a passé la plupart de son temps dans la région de Miami, travaillant pour les opérations de diffusion des Miami Marlins & Florida Panthers au cours du passé. quelques décennies. Il a même fait une couverture XFL sur TNN, donc un retour à la WWE n’est probablement pas hors de question.

3. Joel Gertner

Le Quintessential Studmuffin était une partie divertissante de la télévision ECW en tant qu’annonceur de ring, manager du Dudley Boyz ou en tant que commentateur couleur aux côtés de Joey Styles. Il était aussi ridiculement jeune alors que tout cela se passait, il n’a que 45 ans ici en 2020 et devrait avoir beaucoup de temps pour contribuer derrière le microphone. Maintenant, son style particulier de verbiage pourrait ne pas convenir à la programmation de lutte de ce jour et de l’âge, mais le mec est allé à l’Université Cornell alors il est probablement assez intelligent pour comprendre quelque chose.

2. Steve McMichael

La WCW a dit qu’ils allaient avoir un diffuseur primé aux Emmy Awards pour les débuts de la WCW Monday Nitro. Je pense que l’histoire a fini par être que Mongo avait été nominé pour un Emmy Sports local ou quelque chose comme ça, mais en tout état de cause, nous avons demandé à Mongo McMichael et à son chien Pepe de commenter les premiers mois de l’existence de Nitro avant que McMichael ne se transforme en compétition de ring. Mongo a toujours eu une personnalité unique, et on ne peut pas nier que ce serait amusant de revoir McMichael à la télévision nationale avec un micro en direct.

1. Todd Pettengill

Vince McMahon avait un peu de mal à embaucher des personnalités de la radio de New York au milieu des années 1990. Le passage de Rob Bartlett à Monday Night Raw ne s’est pas si bien passé, mais Pettengill a réussi à durer plusieurs années en accueillant divers spectacles en studio du WWF, en organisant des événements Slammy Award et en faisant l’impression occasionnelle. Il a recommandé à Michael Cole de le remplacer en 1997, vous pouvez donc le remercier ou le blâmer pour cela. Todd est apparu au hasard en faisant des voix off TNA Impact lorsque le spectacle a été diffusé sur Fox Sports Net en 2004, puis est apparu au hasard en 2013 pour héberger un DVD de compilation In Your House pour la WWE. Nous sommes donc sur le point de faire une autre apparition aléatoire de Pettengill, non?