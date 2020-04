Top 5 des aspects intéressants de WrestleMania 36

Saviez-vous que WrestleMania arrive ce week-end?

Nous allons probablement. Certes, si vous lisez ce site Web, vous avez une idée du moment où se déroulent les principaux événements de lutte. WrestleMania est généralement le plus grand événement de chaque année de lutte. Les choses sont différentes en 2020. Royal Rumble 2020 aura probablement la plus grande fréquentation de tous les spectacles de lutte cette année. Nous ne savons pas que la prochaine fois, 40 000 personnes seront autorisées à se réunir au même endroit.

Avec tout ce qui se passe, il est facile de tomber dans un état d’apathie envers la lutte professionnelle. WrestleMania n’a pas le même niveau de buzz cette année que d’habitude. Personne ne peut le nier. Il se passe d’autres choses d’une plus grande importance. Cependant, il y a encore des raisons d’espérer ce week-end. En voici cinq!

5. Découvrir si Edge l’a toujours sur WrestleMania

Nous sommes tous ravis pour Edge. Il est de retour sur le ring en faisant ce qu’il aime le plus. Que vous soyez fan de son travail ou non, vous devez l’apprécier au niveau humain. Bien sûr, il y a une question importante à ce sujet dont nous ne connaissons pas encore la réponse…

Edge sera-t-il bon sur le ring?

Ce sera le premier match en simple d’Edge depuis WrestleMania XXVII. Bien sûr, il a été dans le Royal Rumble pendant vingt-trois minutes, mais les matchs de Royal Rumbles et de simple sont deux matchs différents. Il est facile de cacher vos défauts dans un Rumble avec beaucoup d’autres personnes qui se déplacent. Quand ce n’est que vous et un adversaire, même si votre adversaire est vraiment bon, vous pouvez être exposé très rapidement. Après le match d’Edge avec Randy Orton, nous aurons une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la version 2020 de la superstar cotée R.

4. Sami Zayn contre Daniel Bryan à WrestleMania

C’est le genre de chose qui m’apporte un peu de joie en tant que fan de longue date. Il y a des années, je voyageais jusqu’à Dayton, en Ohio, pour les spectacles du Ring of Honor au Montgomery County Fairgrounds. J’ai pu voir bon nombre des meilleures stars d’aujourd’hui des années avant qu’elles aient la chance de briller sur la plus grande scène de toutes. Bryan a eu de nombreux matchs classiques que j’ai pu voir en direct. J’ai également vu le mentor de Zayn, El Generico, avoir plusieurs matchs formidables en direct et en personne. Bryan & Generico a eu plusieurs matchs de simple de qualité dans ROH et d’autres promotions indépendantes, et c’est cool de les voir sur la carte WM se battre pour le championnat intercontinental. J’ai aussi vu Seth Rollins et Kevin Owens à l’époque, donc il y a deux matchs avec des gens que j’ai vus avant qu’ils ne soient célèbres.

Il n’atteindra pas le nombre d’étoiles que ces premières réunions sur DVD ont obtenu, mais cela me rappellera de bons souvenirs. Parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin.

3. Dolph Ziggler espère obtenir sa comeuppance

Les scénarios les plus simples sont souvent les meilleurs. Nous voulions tous qu’Otis ait une relation avec Mandy Rose. Cela aurait apporté de la joie à Otis, et Mandy aurait sûrement été bien traitée par la grosse patte. Cela ne s’est pas produit, grâce à ce mauvais Dolph Ziggler. Dolph est un crétin connu depuis des années, et nous savons tous qu’il n’a pas les meilleures intentions pour le jeune Mandy. Otis a le cœur brisé et il a sa chance de se venger de WrestleMania.

Si le monde ne s’était pas effondré pendant cette querelle, on pourrait imaginer que les fans présents pleuraient de joie après qu’Otis ait remporté la victoire et la fille de WrestleMania. Cela aurait sûrement été un moment. Jouera-t-il de la même manière maintenant? Allons-nous prendre une direction différente? Je suis curieux de savoir.

2. Aller au Boneyard et au Firefly Fun House

Pour être honnête, le bilan de la WWE en matière de matchs de catch de style cinématographique n’a pas été excellent. Ils sont généralement plus orientés vers “ringard” que “cool” et ne sont pas des succès artistiques. Cela étant dit, n’êtes-vous pas un peu curieux de savoir ce qu’est un match Boneyard? AJ Styles & Undertaker se bat dans un cimetière ou quelque chose du genre. Nous ne savons pas quelles sont les règles. Gagnez-vous en mettant quelqu’un dans un cercueil? Devez-vous les enterrer dans une tombe? Ou devez-vous casser tous leurs os? Je ne sais pas, et c’est une grande partie du plaisir. Chaque bon WrestleMania a quelque chose comme ça pour se démarquer.

La même chose s’applique au voyage de John Cena au Firefly Fun House de Bray Wyatt. Tous les personnages de Bray Wyatt seront-ils là? Pourrions-nous voir plusieurs Bray Wyatts? La chanson thème jouera-t-elle tout le temps? Je n’en ai aucune idée, mais il y a toutes sortes de possibilités d’hilarité ici. Bien sûr, cela pourrait finir par être mauvais, mais nous ne le saurons qu’après que cela se produira. Ce sera peut-être amusant? Ça devrait être, c’est une putain de Fun House après tout.

1. Les grands changements de titre se produiront-ils à WrestleMania?

La plupart des WrestleManias ont présenté des changements de titres monumentaux à la fin. Première victoire de Steve Austin au Championnat WWF. Le rêve d’enfance de Shawn Michaels se réalise. Daniel Bryan surmontant les obstacles. Seth Rollins encaisse. Ce sont tous des moments légendaires qui ont été améliorés par la réaction des fans.

Nous savons qu’il n’y aura pas de réaction des fans en direct. Y aura-t-il encore des moments légendaires? Est-ce que Drew McIntyre va gagner son premier championnat de la WWE? Quelqu’un va-t-il battre Goldberg pour le championnat universel? Ou est-ce que la WWE s’en tient au statu quo et garde ces moments pour une autre fois? En tant que penseur de lutte de longue date, le résultat ici m’intrigue.