Top 5 des clients potentiels de Jake “The Snake” Roberts

La perte de Cody à AEW Revolution contre MJF a suscité de nombreuses questions. Le principal:

Quelle serait la prochaine étape pour le cauchemar préféré de tout le monde, à part un nouveau tatouage?

Il y avait beaucoup de théories là-bas, mais je n’ai vu personne prédire ce que nous avions.

Mercredi soir, ce n’était pas la première fois que nous voyions Jake “The Snake” Roberts apparaître dans AEW. Il a servi en tant que croupier pour le Women’s Casino Royale Battle Royal lors de l’événement AEW’s All Out. Nous savons tout sur l’histoire de Jake au fil des ans et à quel point il est étonnant qu’il soit encore en vie aujourd’hui. Maintenant, il est de retour sous les projecteurs, et je ne pense pas que Cody va être trop heureux à ce sujet quand tout sera dit et fait.

Jake sera le Serpent en dehors du ring par lequel les adversaires de son client seront distraits. Il se présente toujours comme une âme malade et tordue que vous vous penchez vers votre téléviseur pour écouter. L’homme tourne toujours un bon fil, et il fera un bon manager / coach / quel que soit le rôle qu’ils finiront par lui donner.

Qui sera le client de Jake? J’ai trouvé cinq possibilités.

5. Jimmy Havoc

Jimmy se classe définitivement haut sur la liste des lutteurs AEW les plus effrayants, n’est-ce pas? Juste un gars dérangeant qui semble manquer quelque chose. J’ai suggéré qu’il développe une boule de feu pour ajouter à son arsenal, mais le gars a vraiment besoin de quelque chose pour se démarquer dans AEW afin qu’il puisse monter sur Dynamite de temps en temps. Il est un bon orateur, mais ajouter Jake à ses côtés le ferait passer à un autre niveau.

4. Page du pendu Adam

J’entends déjà Gorilla Monsoon dire “FORTEMENT INHALABLE”, mais restez avec moi ici un instant. Nous savons tous qu’Adam traverse une étape de forte consommation d’alcool, quelque chose que Jake connaît trop bien. Lorsqu’on traverse l’une de ces étapes de la vie, elles peuvent être facilement influencées. Jake le sait. Page s’est déjà retourné contre deux de ses co-conspirateurs d’élite, serait-ce vraiment surprenant qu’il en ajoute un troisième à la liste?

3. Jeff Cobb

Nous avons vu Cobb apparaître récemment dans AEW comme arme à feu pour le cercle intérieur. Il n’aurait apparemment pas signé de contrat avec AEW, mais il est dans l’univers en tant que personne dont les services sont disponibles pour le plus offrant. Maintenant, Jake a laissé entendre que cette personne était son client, donc cela exclut peut-être Cobb de la discussion. Là encore, Jake nous a menti par le passé. Cody vs Cobb ferait une confrontation assez intéressante, et Cobb n’a jamais été connu pour ses compétences orales.

2. Brodie Lee

En parlant de gens qui ne sont pas connus pour leurs compétences orales, à quand remonte la dernière fois que nous avons entendu ce type parler dans une émission de catch? Brodie a toujours été plus une adepte qu’un leader, et a tendance à suivre les gens avec du sang diabolique qui coule dans leurs veines. Les gens considéraient Bray Wyatt comme la seconde venue de Jake Roberts il y a quelques années, et il semble maintenant que le moment soit venu pour Brodie de rechercher le véritable article. Brodie Lee est une personne d’apparence effrayante qui a une grande stature et la capacité dans le ring d’être à la hauteur des paroles de Jake.

1. Lance Archer

🐍 https://t.co/DWwmn8NCdx

– Lance Hoyt / Archer (@LanceHoyt) 5 mars 2020

AEW a fait une mauvaise chose cette semaine. Après avoir fait la publicité des débuts de Lance Archer pour l’édition 3/4 de Dynamite, ils ont tiré tous les tweets et les mentions de celui-ci & ol ‘Lance était introuvable mercredi soir. Les reportages chauds spéculent que AEW voulait étaler les débuts à venir et a retardé les débuts d’Archer à cette fin. Il y a de très bonnes chances que ce soit la raison exacte.

Certains bookers auraient eu Jake Roberts pour ses débuts, son client pour ses débuts dans le même segment, et pour que le client de Jake affronte Cody plus tard dans la nuit. AEW va faire glisser un peu cette chose. Le tweet d’Archer sur Jake signifie qu’il est le gars ou qu’il veut que nous pensions qu’il est le gars. De toute façon, c’est intéressant. Archer a parlé de #KillingTheElite depuis sa signature, et Jake a fixé l’objectif sur Cody. Ça a du sens pour moi!

Selon vous, qui est le client de Jake? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires!