Top 5 des couples de catch potentiels

Joyeuse saint Valentin! Aujourd’hui, nous regardons les 5 meilleurs couples de catch potentiels.

Nous savons tous que l’amour et le mariage vont de pair comme un cheval et une calèche, et il y a beaucoup de couples heureux dans le monde de la lutte professionnelle. Beaucoup gardent leur bonheur hors de l’écran, tandis que certaines âmes courageuses mettent tout cela à la télévision chaque semaine. Ensuite, certains doivent agir comme s’ils diffusaient tout à la télévision. Parfois cela fonctionne, parfois non.

Je pensais qu’aujourd’hui serait une bonne journée pour moi de servir de marieur et de faire des couples à des fins de lutte professionnelle à l’écran. Je ne dis pas que ces gens feraient de bons matchs en dehors du ring. Nous nous concentrons ici sur le divertissement sportif en personnage.

5. Murphy & Toni Storm

La WWE semble avoir de grands espoirs pour Murphy. Ils le font équipe avec Seth Rollins, ils l’ont dépouillé de son prénom … ils font tout ce qu’ils essaient de faire dans ces situations. J’ai l’impression qu’il manque toujours quelque chose à mon garçon, et que quelque chose pourrait bien être une compagne. Ce jumelage peut être un peu extensible, mais je pense que cela fonctionne parce que nous savons que Murphy a quelque chose pour les blondes. En outre, il obtient Toni Storm sur Raw, ce qui, je pense, serait plutôt cool.

4. MJF & Mel

Voici le truc. AEW a signé un contrat avec Mel et lui a fait raser la tête pour faire partie de ce collectif de cauchemar. En fin de compte, le gadget n’a pas du tout surmonté et maintenant elle est sur la touche avec une tête rasée ne faisant rien. Si j’étais MJF, j’aurais une petite conversation avec Mel, peut-être que je lui chuchoterai de douces choses à l’oreille, puis la mettrai de mon côté. L’épouse de Cody, Brandi, est de retour à ses côtés et elle a déjà interféré dans des matchs, et Mel devrait certainement avoir de mauvais sentiments envers Brandi pour sa situation actuelle.

Honnêtement, quelle bonne romance n’implique pas une bonne quantité de haine?

3. Joey Janela et Kris Statlander

Il me semble que Janela pourrait vraiment avoir besoin d’aide dans sa querelle avec Kip Sabian et son ex-petite amie Penelope Ford. Quelqu’un pour égaliser le score et garder Ford à l’écart. En regardant la liste d’AEW, je vois une femme qui serait facilement capable de cela, et qui semble correspondre à Joey en ce qui concerne le caractère. Je veux dire, ne pouviez-vous pas voir Joey Janela sortir avec un extraterrestre? Ce serait plus étrange s’il sortait avec un être humain ordinaire.

2. King Corbin et Billie Kay

Chaque roi a besoin d’une reine, non? Corbin s’est entouré d’un entourage assez royal depuis qu’il a remporté le tournoi King of the Ring, mais il y a certains besoins d’un roi auxquels Dolph Ziggler ou Robert Roode ne peuvent pas être invités à assister. Billie Kay est la moitié d’un acte qui n’est pas à la télévision et qui a apparemment besoin d’un reconditionnement, donc je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne peut pas être retirée de ce gâchis et alignée avec le roi. Je vois que cet appariement fonctionne pour deux raisons principales:

-Corbin a l’un des personnages les plus ennuyeux du côté masculin de la liste

-Kay a l’un des personnages les plus ennuyeux du côté féminin de la liste

Mettez-les ensemble, et ce devrait être tout à fait le couple qui chauffe!

Mention honorable: Dr Britt Baker et Tony Schiavone

Nommez un meilleur duo. #AlwaysTrending #MrStarbucks 👯‍♂️ @ tonyschiavone24 pic.twitter.com/AERQ4iQ7oB

– Dr Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) 10 février 2020

Je ne peux pas. Ces deux sont tout simplement adorables. Si la prochaine querelle de Velveteen Dream finit par être avec Adam Cole, il doit mettre les visages de Britt & Tony sur ses collants.

1. Pete Dunne et Rhea Ripley

Les similitudes entre ces deux sont assez frappantes. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux et les forums Internet ont commenté à quoi Pete ressemble à un homme Rhea Ripley et Rhea ressemble à une femme Pete Dunne. Personne ne considère l’une de ces choses comme une insulte. Pete a été championne du Royaume-Uni pendant 685 jours, tandis que Rhea a organisé le NXT: UK Women’s Championship pendant 139 de ces jours. Ils étaient des talons au Royaume-Uni, ils sont devenus des visages en se rendant en Amérique.

Ils pourraient être un peu trop similaires, en fait. Mais je pense que ce serait un bon appariement et je serais tout au sujet d’un match opposant Dunne & Ripley à Seth Rollins & Becky Lynch à un moment donné sur la route.

C’est cinq des couples de catch potentiels qui pourraient travailler dans les scénarios. Quels sont certains de vos couples de catch potentiels?