Top 5 des lapins de lutte | eWrestlingNews.com

C’est Pâques! Ce qui signifie toutes sortes de choses pour tous les types de personnes. Dans le cadre de cette chronique légère, nous allons parler de ce que Pâques signifie pour les enfants. Le lapin de Pâques!

Bien sûr, les enfants apprennent les connotations religieuses et ainsi de suite. Mais les enfants apprennent également qu’un lapin géant s’arrête près de leur maison et leur laisse des œufs à trouver. Les œufs contiennent généralement de l’argent. Candy est impliquée. C’est un bon moment et une grande leçon de capitalisme et d’obésité pour les petits coquins.

Le lapin de Pâques se démarque du reste du pack «les gens qui visitent les jeunes enfants et leur donnent des choses» pour une raison: c’est un gigantesque lapin. Qui n’aime pas les lapins? Je sais que les fans de catch adorent les lapins, donc c’est le bon moment pour décompter les cinq meilleurs lapins de catch.

5. Bad Bunny

Non, ce n’est pas un catcheur. Mais Bad Bunny est un ami personnel proche de Ric Flair et c’est assez bien pour le mettre sur cette liste. Il aime aussi cosplayer en tant que catcheur professionnel, comme l’indique la vidéo ci-dessous:

Accrocheur, non? Je pouvais voir descendre au club dans un monde où les gens vont dans les clubs.

4. Ralph le lapin

Si vous êtes comme moi et que vous regardiez la WCW au milieu des années 90, vous vous souvenez probablement de Dave “Evad” Sullivan, le frère dyslexique du Taskmaster. Il était le n ° 1 Hulkamaniac, ce qui a conduit à une dispute avec son frère parce que Kevin voulait détruire Hulkamania. Dave est devenu une figure sympathique pour les fans de la WCW et a surtout travaillé le undercard. À l’hôpital après une attaque de Ric Flair, Dave a reçu la visite de la Diamond Doll, qui lui a présenté un lapin de compagnie. Bien sûr, Diamond Dallas Page n’était pas trop content de cela, et cela a provoqué une querelle.

Une fois cela terminé, Dave s’est retrouvé à lutter contre Big Bubba, ce qui était une mauvaise nouvelle pour Bubba car Dave emmenait toujours Ralph avec lui sur le ring. Il s’avère que Bubba était allergique aux lapins!

Je ne peux pas dire que j’ai été fasciné par la querelle en tant que jeune, mais ce n’est pas comme si la WCW et la WWF n’avaient pas plusieurs querelles plus embarrassantes à l’époque.

3. La tribu des lapins

Paul London a toujours été un type intéressant. Un endroit intéressant comme Lucha Underground lui a permis de faire son truc. Je vais le laisser expliquer la Rabbit Tribe dans la vidéo ci-dessous.

Londres et ses amis ont suivi le White Rabbit, qui a fini par être un homme que nous verrons beaucoup plus dans NXT très bientôt: Killer Kross. Espérons que Kross atténue un peu son numéro dans NXT, je détesterais voir plus de petites personnes rencontrer une disparition prématurée.

2. Bunny the Rosebud

Adam Rose a été la chose la plus chaude de la WWE pendant une minute. Chaque lutteur indépendant voulait être un bouton de rose, ce que Rose appelait les membres de l’entourage qui l’accompagneraient sur le ring. L’un des membres réguliers du groupe portait un costume de lapin et est arrivé au point où il ferait équipe avec Rose lors des matchs. Croyez-le ou non, cela n’a pas duré, et Rose s’est finalement retournée contre The Bunny.

Je me souviens que des gens en ligne spéculaient sur qui était en costume de lapin et s’il y aurait une grande révélation conduisant à une querelle avec Rose ou quelqu’un d’autre. Ce n’était pas le cas. Justin Gabriel était l’homme en costume, et il a demandé sa libération peu de temps après le tour de talon de Rose. Mec a dû voir l’écriture sur le mur quand il n’a même pas pu démasquer pendant le virage au talon.

1. Bunny, associé de Butcher & Blade

Certains d’entre nous l’ont découverte en tant que Cherry Bomb sur le circuit indy. D’autres se souviennent d’elle comme de la douce et innocente Allie de l’Impact Wrestling. Depuis qu’elle a rejoint All Elite Wrestling, Allie est passée de son personnage babyface guilleret au lapin sinistre et sinistre dans le coin de The Butcher & The Blade. Probablement pas le type de lapin que vous voudriez laisser des œufs à vos enfants. D’un autre côté, ce n’est probablement pas le type de lapin que vous voudriez trouver tard dans la nuit, si vous savez ce que je dis.

Joyeuses Pâques!