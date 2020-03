Top 5 des lutteurs excellents pour la distanciation sociale

Nous vivons maintenant à l’ère de la distanciation sociale.

En raison de la pandémie mondiale en cours, nous devons éviter tout contact humain inutile. Les grandes foules sont découragées. Quitter la maison n’est pas quelque chose de léger. Pour certains, cela s’est avéré très difficile. Pour des gens comme moi, c’est quelque chose que nous essayons de faire toute notre vie. Vous n’avez pas besoin de nous dire d’éviter les autres personnes.

Vous n’avez pas non plus besoin de dire à ces lutteurs d’éviter les autres. Ils ont perfectionné l’art de l’éloignement social avant même qu’il ne soit une chose.

Voici les meilleurs lutteurs à distance sociale.

5. Christopher Daniels

Au début, Ring of Honor a légiféré avec un code d’honneur. Ils pensaient que tous leurs lutteurs professionnels se serreraient la main après un match. Une belle idée. Cela s’est passé après l’événement principal de leur tout premier spectacle, où Christopher Daniels a refusé de serrer la main de Low Ki & American Dragon après leur match. Cela a fait de l’ange déchu le talon haut pendant les deux premières années. Il a finalement décidé de serrer la main de Claudio Castagnoli après un match au centième spectacle de ROH, qui lui a explosé au visage lorsque nous avons découvert que Claudio était fidèle à son entraîneur Chris Hero & CZW. Mec aurait dû garder sa main pour lui!

4. J.J. Dillon

Jerry Jarrett & Jerry Lawler a eu une idée assez unique pour James Harris. Ol ’Sugar Bear travaillait sur les territoires pendant un certain temps et avait un certain potentiel, mais il avait besoin de quelque chose de plus pour passer au niveau suivant. Jarrett & Lawler a décidé que Harris devrait être Kamala le géant ougandais, car Idi Amin était un sujet de discussion à l’époque. Kamala allait être un chasseur de têtes vicieux qui ne connaissait pas les voies de l’homme moderne. Il aurait besoin d’un porte-parole. Jimmy Hart était le meilleur manager de la promotion, mais il avait parlé pour tout le monde du côté des talons. Ils voulaient quelqu’un de différent pour Kamala.

Entrez J.J. Dillon. Lawler & Jarrett le connaissaient lors d’excursions en dehors de leur territoire. Dillon a accepté de couper les promos, et cela a fini par être un gros problème quand il s’est effectivement présenté au Colisée Mid-South. Vendredi, Kamala a tué des gens avec son garçon, qui était masqué et ne parlait pas non plus. Un nouveau manager diabolique qui n’avait pas l’intention d’aller à Memphis a fait en sorte que cela signifiait encore plus quand ils l’ont finalement fait.

3. Le directeur général anonyme anonyme

Qu’est-ce qui peut obtenir plus de chaleur qu’un manager qui n’a aucune intention de jamais apparaître? Une figure d’autorité qui ne prévoit jamais d’apparaître! Après un défilé d’hôtes invités et de diverses légendes qui ont supervisé la marque Raw, il a été décidé que le directeur général de Raw resterait anonyme et enverrait ses décrets par courriel à Michael Cole. Cela a permis à Cole d’être le talon haut de Raw, ce qui était certainement une décision. Cela a réduit les angles liés à GM, ce qui a certainement été salué par les fans après des années de temps passé à la télévision par les GM.

Des années plus tard, il a été révélé que Hornswoggle était le type qui envoyait tous ces e-mails. Nous essayons d’oublier cette partie de l’histoire pour des raisons évidentes.

2. George magnifique

Le boom de la lutte d’origine est survenu lorsqu’un nouveau média (télévision) a eu besoin d’une programmation. Les promoteurs de lutte étaient assez intelligents pour le leur donner. L’une des stars les plus populaires / détestées de l’époque était «Human Orchid». George avait un valet qui vaporiserait du parfum Chanel n ° 10 sur toute la zone du ring et sur le ring. Qui sait quel genre de maladies les précédents lutteurs de la série ont pu avoir? Chaque fois qu’un arbitre (précédemment aspergé par le valet de chambre de George) vérifiait les armes de George, George hurlait “OBTENEZ-MOI VOS MAINS POTANTES!”.

George Wagner était un bon travailleur et pouvait se débrouiller en cas de besoin. Une fois qu’il a adopté le personnage de “George magnifique”, il est devenu un nom familier. Il n’a jamais organisé de championnats du monde, mais les fans se souviennent de lui autant, sinon plus, que Lou Thesz ou Verne Gagne ou toute autre grande star qui a détenu la NWA ou l’AWA ou quelque titre que ce soit à plusieurs reprises. C’est parce qu’il était un joli garçon qui ne voulait pas que les gens le touchent. Ce qui est assez intelligent quand on y pense.

1. Piqûre

WWE

Pendant des années, Sting était un homme du peuple. Il n’y avait personne de plus sympathique pour les fans, personne de plus confiant envers ses collègues lutteurs que le Stinger. Si vous avez demandé aux lutteurs de la WCW du début au milieu des années 90 combien de mains étaient serrées ou avec lesquelles ils interagissaient par jour, il n’y a aucun doute que Sting aurait été en haut de la liste. Il était ce type prêt à aller n’importe où et à faire n’importe quoi pour diffuser le message de la WCW.

Ensuite, le Nouvel Ordre Mondial a fait une cascade où un homme déguisé en Sting a aidé à attaquer Lex Luger dans un parking. Pour une raison quelconque, les lutteurs WCW, les annonceurs et même certains des fans y ont adhéré. Cela a offensé Sting. Après tout ce qu’il avait fait pour la WCW, et après avoir été le seul homme à défendre Luger et à dire que le Total Package était un bon gars, c’est ainsi qu’il a été remboursé. Sting a répondu en abandonnant sa position de joyeux gardien de la WCW et s’est retiré vers les chevrons. Il a passé la plupart des dix-huit mois suivants loin de tout contact humain. Cela ne fit que le rendre plus populaire.

La distanciation sociale a relancé la carrière de Stinger. Cela l’a amené dans la prochaine ère de la lutte professionnelle. Aussi amusant que Surfer Sting était, chaque fois que nous voyons Sting réapparaître dans la lutte, il a le look signature de quand il était dans les chevrons. C’est comme ça que nous nous souvenons de lui. L’homme que nous aimions et admirions, mais que nous ne voulions pas approcher trop. Une célèbre citation de Sting s’applique à cette époque…

“La seule chose qui est sûre à propos de Sting, c’est que rien n’est sûr.”